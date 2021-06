Hétvégén leszakad az ég, jégeső is jöhet

Pénteken folytatódik a napos idő gomolyfelhőkkel, Sopron vidékén élénk déli széllel – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-nek eljuttatott közleményében.

Mint írják, éjjel még nem várható érdemi változás, majd hajnaltól már több felhő sodródik fölénk, így szombaton kissé kevesebb napsütés várható. A zártabb felhőzetből északkeleten, a nagyra növő gomolyfelhőkből pedig délután a nyugati megyékben, este a Dunántúlon máshol is számíthatunk záporok, helyenként zivatarok kialakulására.

A legnyugodtabb idő az ország középső tájain várható. Élénk lesz a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 29 fok között várható, a felhős északkeleti tájakon lesz a leghűvösebb.

Kapcsolódó Érkeznek a ciklonok, készen állnak a viharvadászok Amíg a legtöbben menekülnek a vihar elől, Tiszavölgyi Dávid és csapata elébe megy.

Az Időkép előrejelzése szerint hétvégén is folytatódik a nyárias meleg, de már nedvesebb, labilisabb légtömegek érkeznek. Heves zivatarokra is van esély. Mint írják, délutánonként nagy területen 25 fok fölé melegszik a levegő, főként szombaton helyenként a 30 fokot is megközelítjük.

A napsütés azonban nem lesz zavartalan. Nyugat felől egy sekély ciklonális mező húzódik fölénk, amelyet nedvesebb, labilisabb levegő tölt ki. Ez kedvező feltételeket teremt záporok, zivatarok kialakulásához. Szombat délutántól nyugaton és északkeleten, éjjel már több helyen kell készülni konvektív eseményekre, intenzívebb zivatarok főként a Dunántúlon várhatók – írják, hozzátéve:

ezekhez felhőszakadás, szélvihar és jégeső társulhat.

Vasárnap keleten, északkeleten csak néhol, máshol több helyen újra kialakulhatnak záporok, zivatarok, hevesebb események nyugaton, délnyugaton valószínűek.

A jövő hét első napjaiban északkelet felől újra szárazabb léghullámok érkeznek, megszűnnek a záporok, zivatarok. Ezzel együtt folytatódik a meleg nyári idő.