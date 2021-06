Összetartozás napja: díszelőadás a Nemzetiben, fotókiállítás az Országháznál

Országszerte és a határokon túl is megemlékezéseket tart a magyarság ma, az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulóján. A háborúban vesztes Magyar Királyság és a győztes antanthatalmak (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) közötti szerződés az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia, valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia és Szerb–Horvát–Szlovén Királyság új határait.

Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népességből 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához. A döntés 23,4 millió lakost érintett, Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt, és ezzel együtt az ország területe is kétharmadára apadt.

Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította a nemzeti összetartozás napjává a trianoni aláírás napját. Az erről szóló törvény kimondta: „A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.”

A központi programok a fővárosban délelőtt 9 órakor kezdődnek. Az Országháznál, az összetartozás emlékhelyénél kültéri fotókiállítás nyílik, beszédet mond Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A Magyar szemmel címmel meghirdetett pályázatra érkezett művek közül mintegy száz fotót állítanak ki. A tárlatot ezen a hétvégén lehet megnézni. Odabenn, a Parlamentben pedig 10 és 17 óra között díjmentesen tekinthető meg – védettségi igazolvánnyal – a Szent Korona.

A Nemzeti Színházban 18 órakor kezdődik a díszelőadás, ünnepi beszédet mond Balog Zoltán református püspök, az egyház zsinatának lelkészi elnöke.

Szintén a központi programok részeként Sátoraljaújhelyen megnyílik a megújult Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont, ünnepi beszédet mond Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Budapesten és a világ számos más városában 20:21-kor fellobban „összetartozásunk tüze”. A Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint este a Halászbástyát nemzeti színekkel világítják meg. A díszkivilágítás szombat és vasárnap este is látható lesz.



Vidéken és a határokon túl is megemlékezéseket tartanak, emlékműveket avatnak a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Mindemellett online megemlékezés is lesz a Nemzeti ünnepek és emléknapok Facebook- és YouTube-csatornáján.