Száz alatt az új fertőzöttek száma

Hétfőre 81 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 12 beteg. Kórházban 599 beteget ápolnak, közülük 67-en vannak lélegeztetőgépen – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.

A beoltottak száma 5 261 781 fő, közülük 3 994 595 fő már a második oltását is megkapta.

A járvány kezdete óta összesen 806 089 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 29 866 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 717 254 fő.

Az aktív fertőzöttek száma 58 969 főre csökkent.

Egy nappal korábban 137 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 12 beteg. A beoltottak szám 5 260 418 volt, közülük 3 989 525 fő már a második oltását is megkapta vasárnapra. Kórházban aznak 602 koronavírusos beteget kezeltek, közülük 68-an voltak lélegeztetőgépen.

A koronavirus.gov.hu oldalán olvasható, hogy az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik V vakcinákra foglalható időpont; egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező, még be nem oltott 16–18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltásra időpontot.

Az ötmillió beoltott elérését követően életbe lépett az újraindítás újabb fokozata, sok korlátozás megszűnt, ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, hiszen a vírus még itt van – írják.

Minden olyan helyen továbbra is kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedésben és az üzletekben történő vásárláskor is kötelező a maszk használata.

Június 15-étől már az önkormányzatok is a korábbi, a veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően ülésezhetnek – az erről szóló kormányrendelet szombaton jelent meg a Magyar Közlönyben.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvos a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított központi intenzív osztályon a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, Székesfehérváron 2021. április 28-án. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)