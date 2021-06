Élesített gyújtószerkezettel emelték ki a bombát a Dunából – videón a művelet

Vasárnap délután kiemelték a Lánchíd felújításának előkészítő munkái alatt talált, második világháborús szovjet rombolóbombát, amely még június 2-án került elő a Duna medréből. A műveletet a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és hadihajós ezredének katonái végezték, a bomba súlya a 100 kilogrammot is meghaladta. A környéket a munkálatok idejére lezárták a forgalom elől.

A Magyar Honvédség honlapján közzétettek egy videót, amelyben Horváth Csaba alezredes elmondta:

A FELADATOT NEHEZÍTETTE A SZINTE NULLA LÁTÓTÁVOLSÁG, ILLETVE AZ IS, HOGY ÉLESÍTETT GYÚJTÓSZERKEZETTEL EGYÜTT KELLETT KIEMELNI A VÍZBŐL A BOMBÁT.

A kiemelésben tűzszerészbúvárokat is alkalmaznia kellett a honvédségnek. Ők derítették fel azt is, hogy milyen típusú bombáról van szó. Emellett ők rögzítették a bombára a megfelelő emelőhevedereket is.

A robbanótestet a Magyar Honvédség újpesti hadikikötőjébe szállították. Innen a központi gyűjtőhelyre kerül.