Szlávik János: Új vakcinákra lesz szükség a mutánsok ellen

Nehéz most már meggyőzni azokat, akik eddig nem akarták magukat beoltatni, ez látszik a számokon is. Nagyon-nagyon nehéz lesz elérni a várva várt hatmilliót, ami már egészen komoly teljesítmény lenne Európához képest is – mondta Szlávik János a TV2 hétfő reggeli műsorában.

Az infektológus főorvos szerint még mindig vannak, akik szeretnék magukat beoltatni, és olyanok is, akik megváltoztatják a korábbi véleményüket, hogy ők nem akarnak oltást. Akár azért, mert meg akarják magukat védeni, vagy csak azért, mert a védettségi kártyára van szükségük.

Van veszély, hiszen láthattunk olyan országokat, ahol körülbelül hasonló az átoltottság, és a mutánsok továbbra is azokat veszélyeztetik, akik nincsenek beoltva. Óriási járványra már nincs esély, az a bizonyos negyedik hullám ennyi beoltottnál olyan óriási nem lehet

– mondta Szlávik János. Hozzátette: a második oltással lehet elérni azt a védettséget, amelyet az első oltás nem ad meg.

Biztos, hogy fog kelleni harmadik oltás

– szögezte le az infektológus. Azonban – mint mondta – egyelőre még nincsenek adatok, nincsenek tudományos bizonyítékok a harmadik oltással kapcsolatban. Szlávik János szerint más oltások jönnek, olyan mutánsok ellen is hatékony vakcinák, amelyekkel érdemes lesz majd a harmadik oltást is elvégezni.

Javuló járványügyi adatok

Hétfőre 81 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 12 beteg. Kórházban 599 beteget ápolnak, közülük 67-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 261 781 fő, közülük 3 994 595 fő már a második oltását is megkapta.

A járvány kezdete óta összesen 806 089 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 29 866 főre emelkedett.

A gyógyultak száma 717 254 fő.

Az aktív fertőzöttek száma 58 969 főre csökkent.

Egy nappal korábban 137 új fertőzöttet regisztráltak, meghalt 12 beteg. A beoltottak szám 5 260 418 volt, közülük 3 989 525 fő már a második oltását is megkapta vasárnapra. Kórházban aznap 602 koronavírusos beteget kezeltek, közülük 68-an voltak lélegeztetőgépen.