Több is lehet Karácsony Gergely mozgalmából, mint egy kampányfogás

Az összefogáspárti ellenzék számára ismert és elismert értelmiségiek bevonásával indult el a Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltségét támogató 99 Mozgalom. Egyelőre elvi kiállásként értelmezhető a főpolgármester mellett, de ennél jóval több szerepet szánnak neki az előválasztási kampányban, és az sem kizárt, hogy azon túl is tényezővé fog válni.

Azzal párhuzamosan, hogy Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette – az addigra már biztosra vehető – indulását a miniszterelnök-jelölti előválasztáson, 99 néven új mozgalmat is hirdetett.

Az MSZP és az LMP által támogatott Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje arról beszélt, hogy

itt az ideje olyan új politikát építeni, amely az ország 99 százalékának az érdekeit képviseli a leggazdagabbak egy százaléka helyett.

A mozgalom funkcióját és távlati céljait azonban már nem fejtette ki részletesebben. Csupán annyit mondott róla, hogy nem a pártok helyett, hanem a pártok mellett szeretné végezni a tevékenységét. Azt is hozzátette, hogy a 99 Mozgalom munkájában bárki részt vehet, akár pártok is.

Az alapítók között van Alföldi Róbert Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, Ángyán József agrármérnök, volt államtitkár, Bod Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár, az MNB volt elnöke, Elek István közíró, rendszerváltó politikus, Mellár Tamás független országgyűlési képviselő és Pogátsa Zoltán közgazdász, szociológus is.

Nem a múlt vitáit kell újra és újra megvívnunk, hanem meg kell haladnunk, túl kell szárnyalnunk nemcsak az elmúlt tíz év, de az elmúlt harminc politikáját is. Erről szól az a jóvátételi program, amelynek keretében vissza kell szolgáltatnunk a 99 százaléknyi többségnek mindazt, amit ez a válság és amit a Fidesz kormányzása elvett tőlük az egyszázaléknyi kiváltságos kevesek javára

– fogalmazott a napokban Karácsony Gergely a Facebook-oldalán.

Hogy miként képzeli el a „99 százalék Magyarországát”, arról a mozgalom honlapján közzétették a kilencpontos program alapvetéseit, amelyek a következők:

szociális jóvátétel, igazságos gazdaságpolitika, a demokrácia megerősítése, a vidéki Magyarország felemelése, európai színvonalú egészségügy, esélyteremtő oktatás, zöld Magyarország, átláthatóság és korrupció elleni harc, a magyar nemzet helye a világban.

Karácsony kampányát erősíti a mozgalom

Karácsony Gergely stábja arról tájékoztatta az Indexet, hogy az alapvetések a következő hetekben konkrét vállalások formájában bomlanak majd ki, köztük annak a jóvátételi programnak a részletei, amely választ fog adni arra,

hogyan és kinek kell jóvátenni az elmúlt tíz év kormányzásának bűneit és hibáit, illetve az Orbán-kormány elfuserált, a saját klienseit jutalmazó, ám a 99 százalékkal szemben teljességgel érzéketlen gazdasági válságkezelése után hogyan lehet érdemben segíteni a gazdasági válság miatt bajba jutott embereket és vállalkozásokat.

Kérdésünkre, hogyan kell érteni azt, hogy a mozgalom a pártok mellett szeretné végezni a tevékenységét, azt írták:

a 99 mozgalom nem kíván párttá válni, és nem tagadja, hogy a kormányváltásban elsődlegesen a pártoknak van szerepük.

A mozgalomnak aktív politikusok is tagjai lehetnek, a többség azonban olyan közember, aki hisz a változásban, ám a pártoktól ilyen-olyan okok miatt távolságot tart. Karácsony Gergely stábja azt is közölte: a 99 Mozgalom tevékeny részese lesz Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti kampányának.

Átfogó platform lehet a mozgalomból

Az Indexnek nyilatkozva Bod Péter Ákos közgazdász, egyetemi tanár, a jegybank volt elnöke elmondta: a mozgalom elindítása előtt két kérdéssel kereste meg Karácsony Gergely: alkalmasnak tartja-e a miniszterelnök-jelöltségre, illetve támogathatónak tartja-e a programvázlatát. Mivel mindkettőre igennel tudott válaszolni, így került a mozgalom alapítói közé.

Jónak találtam az általa elküldött vázlatot, mert különböző értékrendű emberek is azonosulni tudnak vele

– fogalmazott a közgazdász, egyetemi tanár.

A passzívakat szólítanák meg Jordán Tamás színművész-rendező a Magyar Hangnak adott interjújában azt mondta: amikor Karácsony Gergely meghirdette a 99 mozgalmat – annak célkitűzéseivel teljes mértékben egyetértve –, azonnal csatlakozott hozzá. Azt is hozzátette, hogy a továbbiakról még nem esett szó, de az alapítói szerepe azt jelenti, hogy ha bármi történik a 99 mozgalomnak az érdekében, számítanak rá, mint az egyik első csatlakozóra. A mozgalom célja, hogy a passzív választókat megnyerjék és csatlakozzanak a kormányváltó tömeghez. „Ha Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt lesz, és ezt a többiek is elfogadják, csak örülhetnek, hogy van egy olyan mozgalom, amely meg tudja szólítani az eddig tartózkodókat” – jelentett ki Jordán Tamás a Magyar Hangnak. Ha az ellenzék mégsem nyerne 2022-ben, a színművész-rendező szerint akkor is szükség lesz egy olyan erőre, amit a mozgalom képvisel.

Arra a kérdésre, hogy miért pont Karácsony Gergelyt tartja a legalkalmasabb miniszterelnök-jelöltnek, és miért nem például Fekete-Győr Andrást, akivel tavaly február végén még a V21 értelmiségi csoport képviseletében egy ellenzéki kerekasztal összehívásának igényével tartott közös sajtótájékoztatót, Bod Péter Ákos azt válaszolta: nem valakivel szemben adta a nevét a 99 Mozgalomhoz.

Hangsúlyozta, hogy ő csak arra a két kérdésre válaszolt, amellyel Karácsony Gergely megkereste, de azt majd a választóknak kell eldönteniük, ki a legalkalmasabb arra, hogy az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje legyen.

Bod Péter Ákos arról is beszélt, hogy a programalkotásra javaslatot tevő V21 csoport képviseletében az ellenzéki összefogás minden pártjával kapcsolatba került már.

A Momentummal eleven a kapcsolata, mert a pártnak sok egykori tanítványa is a tagja. Ugyanakkor más pártokhoz is hívták, hogy vegyen részt a disputájukon. Mindenkinek a rendelkezésére áll, ha egy szakkérdés kapcsán megkeresik.

Az Indexnek adott válaszaiból kiderült, hogy a 99 Mozgalom az alapítók részéről jelenleg egy elvi, reprezentatív kiállást jelent, a programalkotási munkában nem vett részt, és még nem is hívták, de az eddig megjelent alapelvek átfedésben vannak a V21 korábban kidolgozott programpontjaival.

Az, hogy a mozgalomból lehet-e az ellenzéki pártok egyfajta ernyőszervezete, Bod Péter Ákos szerint függ attól is, hogy mi történik az előválasztásokon.

A közgazdász arra hívta fel a figyelmet: bárki lesz is a közös miniszterelnök-jelölt, széles körű értékrendet kell képviselnie, és ehhez szükség lehet egy átfogó platformra. A közgazdász el tudja képzelni, hogy ez a platform később a mozgalom legyen.

A mozgalom jövőjét firtató kérdéssel kapcsolatban Karácsony Gergely stábja az Indexnek azt írta: még korai megmondani, „mi lesz a kormányváltás után”, a cél a változás és a jóvátétel, Magyarország újraegyesítése.

Nem több, nem is kevesebb, ebben a 99 Mozgalom a pártok mellett, velük közösen végzi a maga dolgát

– tették hozzá.

Az összefogáspárti ellenzék közös honlapot indított, amelyen megtalálhatók az ősszel esedékes előválasztás legfontosabb tudnivalói. Korábban az esélyekről, az ellenzéki versenyről kérdeztünk elemzőket is: Pulai Andrást és Deák Dánielt, a Publicus Intézet igazgatóját, illetve a XXI. Század Intézet vezető elemzőjét, továbbá Závecz Tibort, a ZRI Závecz Research alapító-ügyvezetőjét.

Publicus: Karácsony a legesélyesebb

A Publicus Intézet a Népszava megbízásából május 18. és 21. között 1011 fő megkérdezésével készített országos reprezentatív közvélemény-kutatást, amelyből kiderült az is, hogy – bár korábban több felmérés is Jakab Pétert, a Jobbik elnökét mérte a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek –, Karácsony Gergelynek is jók az esélyei.

A Publicus által megkérdezett ellenzéki válaszadók harmada, vagyis 34 százaléka Karácsony Gergelyre, 32 százaléka Dobrev Klárára, 15 százaléka Jakab Péterre, 9 százaléka Márki-Zay Péterre és 2 százaléka Fekete-Győr Andrásra szavazna egy előválasztáson.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2019. szeptember 3-án. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)