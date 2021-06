Száz elektromos busszal akar zöldíteni a Volánbusz

Az üzemanyaggal hajtott omnibusz végítélete elérkezett – állította a londoni Daily News, az Electrobus társaság új járműveinek forgalomba állításakor. És ez nem most történt, hanem 114 évvel ezelőtt. Bár a jóslat kissé elhamarkodottnak bizonyult, végre közeledünk ahhoz, hogy a károsanyag-kibocsátásmentes közösségi közlekedés valósággá váljon.

A Volánbusz száz, tisztán elektromos hajtású szóló autóbusz beszerzésének támogatására nyújtott be pályázatot, ami európai szinten is jelentősnek mondható. Az erre vonatkozó pályázatot nem egyben, hanem részekre bontva írták ki, így akár több gyártó is elnyerheti a teljesítés jogát. Az ajánlati felhívásban szereplő feltételek szerint a járműveknek minimum 24 ülőhellyel kell rendelkezniük, és

egy feltöltéssel képesnek kell lenniük legalább 240 kilométer megtételére

azelőtt, hogy akkumulátoraik töltöttsége 20 százalék alá esne. Az e-buszok üzemeltetése megkívánja az elektromos töltőállomások kiépítését is, amiben fontos szerep jut a Volánbusz és az MVM Mobiliti által februárban közösen létrehozott Mobiliti Volánbusz Kft.-nek. A beruházás megvalósulása révén több mint 3600 tonnával csökkenhet az éves szén-dioxid-kibocsátás.

A MÁV-Volán-csoport célja a fenntartható, biztonságos, tiszta, környezet- és utasbarát közlekedés biztosítása, 2050-re a kvázi klímasemlegesség elérése

– fejtette ki Homolya Róbert, a Volánbusz tulajdonosi jogait gyakorló MÁV elnök-vezérigazgatója. Hozzátette: a pályázatok és a közbeszerzési eljárások eredményessége esetén

Győrben 13,

Székesfehérváron 12,

Zalaegerszegen 11,

Szolnokon 10,

Szegeden 8,

Egerben 6,

a fővárosi agglomerációban pedig 40

jármű korszerűsítheti az állományt. A budapesti – egészen pontosan a budai – agglomerációba kerülő e-buszok a fővárosi rendszerbe integrált Volánbusz-járatok útvonalain állnak szolgálatba, ennek megfelelően kék színűek lesznek és a fedélzeti kijelzőjükön üzemel majd a Forgalomirányítási és Utastájékoztatási Rendszer (FUTÁR).

A Volánbusz elnök-vezérigazgatója felidézte, hogy 2018-ban elindították járműfiatalítási programjukat, amelynek keretében 866 autóbuszt szereztek már be, és 2022 végéig a teljes autóbusz-állomány 40 százaléka újul meg.

A fenntartható közlekedés megvalósítása érdekében 2018-ban elindítottuk jármű-fiatalítási programunkat; az ennek keretében eddig beszerzett 866 autóbusznak köszönhetően 2020-ban több mint 27 ezer tonnával kevesebb szén-dioxid került a levegőbe

– emelte ki Pafféri Zoltán, hozzátéve, hogy a helyközi elővárosi vonalakra hamarosan beáll több mint 200 MAN Lion's City GL A23 csuklós autóbusz,

és megérkezik a Volánbusz első, saját elektromos autóbusza is.

Idén összesen 1665 alacsonypadlós és alacsony belépésű autóbusz beszerzése indul, az év végéig 700 új jármű kerül forgalomba a Volánbusznál.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára kiemelte, hogy a kormány a járványhelyzet ellenére megkülönböztetett figyelmet fordít a klíma- és természetvédelmi akcióterv végrehajtására és annak sarkalatos elemeként a közlekedés zöldítésére.

A Zöld Busz Programban tíz év alatt 36 milliárd forinttal támogatjuk a járműállomány minőségi cseréjét a 25 ezer főnél nagyobb lélekszámú településeken

– összegezte a nagyívű kormányzati terveket Schanda Tamás. A kormányzati program első szakaszában egyébként összesen 123 akkumulátoros villanybusz és 4 önjáró trolibusz beszerzésére nyílna lehetőség abban az esetben, ha mind a 11 pályázó finanszírozási igényét pozitívan bírálja el a Zöld Busz Projektiroda.