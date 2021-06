Koronavírus: folyamatosan csökken a lélegeztetőgépen lévők száma

117 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában Magyarországon. Ezzel a koronavírus-járvány kezdete óta összesen 806 206 főre nőtt az összlétszámuk. Meghalt 17 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 883 főre emelkedett – derül ki a kormányzati tájékoztató portál kedd reggeli adatsorából.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 718 577 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 57 746 főre csökkent. 591 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen.

Ami az oltást illeti, a beoltottak száma 5 278 680, közülük 4 027 056 fő már a második oltását is megkapta. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik V oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-vakcina is elérhető. Az érvényes regisztrációval rendelkező, még be nem oltott 16–18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást – hívja fel a figyelmet a honlap.

A hétfő reggelig eltelt 24 órában 81 új fertőzöttet azonosítottak, és 12 beteg halt meg.