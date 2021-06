Operatív törzs: lehet keverni a vakcinákat

Bármelyik oltóanyagból szükség lehet egy harmadik oltásra – közölte Müller Cecília az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy szükség esetén egy beoltott kaphat más vakcinát másodjára, mint ami az első dózis volt.

Müller Cecília azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy közel 5 millió 280 ezer fő megkapta meg eddig az oltás első adagját, 4 millió 26 ezer fő pedig a második oltást is megkapta már.

5 millió 294 ezren regisztráltak eddig a vakcinára – ismertette. „Aki idáig nem oltotta be magát, az is pótolni tudja még ezt” – tette hozzá.

Müller Cecília azt kérte, hogy folytassák a regisztrációt az emberek, hogy ősszel se térhessen vissza a járvány. Málta után az Európai Unión belül a második legjobban átoltott ország vagyunk – mondta.

Az országos tiszti főorvos arról is beszélt, hogy ha szükségessé válik majd a harmadik oltás, ahhoz is lesz elég oltóanyag, mivel továbbra is érkeznek a szállítmányok. A héten 370 ezer Pfizer-vakcina jön kedden és szerdán. Csütörtökön 36 ezer Janssen, pénteken pedig 64,8 ezer Moderna vakcina érkezik – közölte.

Müller Cecília továbbá azt kérte, hogy mindazoknak, akik technikai okokból kifolyólag nem jutottak még el a regisztrációhoz, időpontfoglaláshoz, de szeretnék felvenni az oltást, a hozzátartozóik segítsék őket ebben.

Engedélyezik a vakcinakeverést

Az országos tiszti főorvos a sajtótájékoztatón azt is bejelentette, hogy a szakmai kollégiumok javaslatára engedélyezik a vakcinák „keverését”. Vagyis azt, hogy

AZT A PÁCIENST, AKINÉL AZ ELSŐ OLTÁS UTÁN REAKCIÓ LÉP FEL, A KEZELŐORVOSA JAVASLATÁRA MÁSIK OLTÓANYAGGAL OLTSÁK BE MÁSODIK ALKALOMMAL.

„Hangsúlyozom, kizárólag orvosi javaslatra történhet, amennyiben a háziorvos, kezelőorvos ezt javasolta” – emelte ki Müller Cecília.

Elmondta azt is, hogy az oltópontok közül most már mindig annyit fognak csak működtetni, amennyire szükség lesz.

Megtapasztalhattuk, hogy biztonságosak a vakcinák

Hozzátette: magunk is megtapasztalhattuk, hogy a vakcinák biztonságosak, épp ezért érdemes megpróbálni minél több embert meggyőzni arról, hogy vegyék fel az oltást – mondta Müller Cecília.

Emlékeztetett arra is, hogy a koronavírus örökítőanyagának szennyvizekben mért koncentrációja továbbra is csökken, de még nem értük el a tavaly nyári adatot. Egyedül Szombathelyen és Miskolcon észleltek nagyon enyhe növekedést – mondta.

A munkaképes korúak fertőződnek meg

Az elmúlt hetekhez hasonlóan még mindig elsősorban az aktív, munkaképes korosztály tagjai közül kerülnek ki legfőképp az új fertőzöttek – közölte a tiszti főorvos.

A 40–49 évesek vannak többségben az új fertőzöttek közt. Területileg a fővárosban, Pest megyében és Borsod-Abaúj-Zemplénben van a legtöbb fertőzött. Komárom, illetve Somogy megyében a legalacsonyabb a fertőzöttség – ismertette Müller Cecília.

Köszönöm mindenkinek, akik megértették az üzenetünket, felvették a védőoltást, és most nyugodtan várhatják a nyarat, élvezhetik a szabadságot

– fűzte hozzá.

A vírusvariánsokról elmondta, hogy időről időre újabb tanulmányok jelennek meg róluk. Emlékeztetett arra, hogy WHO új nevezéktant is bevezetett a legsúlyosabb variánsokra nemrég.

Bármelyik oltóanyagnál szükség lehet a harmadik oltásra

Az RTL megkérdezte az operatív törzstől, hogy változtatnak-e az oltási protokollon úgy, hogy az igazolt fertőzöttek csak egy oltást kapjanak. Müller Cecília válaszában elmondta: tudjuk, hogy a védőoltás sokkal erőteljesebb immunválaszt választ ki, mint a szervezet reakciója a fertőzésből való kigyógyulás után.

Ezért annak érdekében, hogy erőteljesebb és hosszabban tartó legyen a védelem, mindenki meg fogja kapni az összes oltást – válaszolta.

Az RTL-től egy másik kérdést is beolvastak a sajtótájékoztatón, nevezetesen, hogy biztosan kelleni fog-e a harmadik védőoltás a következő hónapokban. Az országos tiszti főorvos elmondta, hogy erről megoszlanak a vélemények.

Bármely oltóanyagnál szükség lehet egy harmadik oltásra – mondta Müller Cecília.

Hozzátette: egyelőre még nincs elegendő információnk ahhoz, hogy pontosan mely oltóanyagoknál kell ezt beadatni. De ha tudományosan beigazolódik, hogy kell a harmadik oltás, akkor Magyarországon is ehhez fog igazodni – zárta mondandóját.

(Borítókép: Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján 2021. június 8-án. Fotó: M1 / Médiaklikk)