A Munkáspárt és az ISZOMM együtt gyűjt aláírást a minimálbér-emelésért

Huszti Andrea hangsúlyozta: pártja mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarországon „felszámolják a kapitalizmus és a Fidesz által okozott szociális válságot”. Azt is hozzátette, hogy kiállnak a szocializmus és a 250 ezer forintos nettó minimálbér mellett, továbbá aktívan harcolnak azért, hogy a nyugdíjasok havi 50 ezer forintos emelést kaphassanak.

Huszti Andrea arról számolt be: a május 1-én indított aláírásgyűjtés 35 ezer aláírásnál jár, és bízik benne, hogy szeptember 11-én, a Munkás Büszkeség napján meghaladják a 250 ezer támogató aláírást.

Az Igen Szolidaritás elnöke kiemelte: pártja számára fontos, hogy együttműködjön a valódi baloldali szervezetekkel, így örömükre szolgál, hogy a Magyar Munkáspárt csatlakozott az aláírásgyűjtéshez.

Ritkán fordul elő a magyar politikai életben, hogy különböző politikai erők értelmes, az embereket szolgáló célokért próbálnak összefogni

– jelentette ki Thürmer Gyula.

A Magyar Munkáspárt elnöke szerint – utalva a Fudan Egyetem tervezett budapesti campusának ügyére – népszavazást nem arról kell kezdeményezni, hogy legyen-e kínai egyetem, vagy sem. Azt mondta: nem ezért kell utcára vinni az embereket, hanem arról kell beszélni, ami a leginkább foglalkoztatja őket, vagyis hogyan élnek, illetve miből élnek meg.

Thürmer Gyula kiemelte: jó szívvel vállalták az aláírásgyűjtési akció támogatását, hiszen a Munkáspárt támogat minden olyan javaslatot és gondolatot, ami a dolgozót, a munkást és a népet szolgálja.

A pártelnök emlékeztetett rá, hogy a minimálbér-emelés mindig is a Munkáspárt programjának a része volt. A 2018-as parlamenti választáson azt javasolták, hogy legyen nettó 200 ezer forint a minimálbér, valamint vezessenek be minimálnyugdíjat is, ami ne legyen nettó 100 ezer forintnál kevesebb.

Könnyebb elviselni a koronavírus következményeit egy milliárdosnak, mint annak az embernek, aki minimálbérből él meg

– fogalmazott Thürmer Gyula, aki azt is felidézte, hogy korábban kezdeményezték: adóztassák meg a milliárdosokat, és vezessenek be olyan szolidaritási adót, aminek az elosztásával több bevételhez juttathatnák az erre rászoruló embereket.

A pártelnök kifejtette: olyan világot szeretnének Magyarországon, ahol nem a pénz, a tőke érdekei diktálnak, hanem az emberek érdekei a meghatározóak.

Küzdjünk azért, hogy mindannyiunk élete jobb legyen, és hogy megmozduljon a magyar társadalom. Ne a fejünk felett döntsenek, hanem a döntésekbe mi is beleszólhassunk

– mondta Thürmer Gyula, aki szerint, jelenleg csak magára számíthat a dolgozó ember, és csak az az övé, amit kiharcol magának.

A sajtótájékoztatón Huszti Andrea bejelentette, hogy Székely Sándor, országgyűlési képviselő, az ISZOMM pártigazgatója június 15-én gyalogosan országjárásra indul, felkeresi a kistelepüléseket és helyi aktivistákkal gyűjtik az aláírásokat.

Orbán Viktor a Magyarország újraindul! csúcskonferencián arról beszélt, hogy a minimálbért és a garantált bérminimumot is lehetne kombinálni. A kormányfő kijelentette: a cél a 200 ezer forintos minimálbér elérése lenne, de ha ekkora minimálbér-kötelezettséget zúdítanak a vállalkozásokra, akkor azok nem fogják tudni kigazdálkodni. Orbán Viktor szerint a magas minimálbérhez segíteni kell a kkv-kat, és ez adócsökkentés formájában tehető meg.