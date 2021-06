Rekordot döntöttek a fővárosi bringások

Budapesten komoly kerékpáros rekord született: kedden minden eddiginél többször, 7368 alkalommal tekertek el a budai rakparton vezető kerékpárúton, a Bem térnél elhelyezett kerékpárszámláló fölött – közölte a Magyar Kerékpárosklub. Ez a mennyiség 1700-zal több az előző naphoz képest.

A biciklis szervezet tájékoztatása szerint azért választják egyre többen a biciklit, hogy elkerüljék a torlódásokat.

Erre most különösen nagy igény van a fővárosban, ugyanis felújítás miatt lezárták a 3-as metrót, a pesti alsó rakpart egy szakaszát, illetve június közepétől a Lánchíd sem lesz járható, a Blaha Lujza téren is útszűkület várható, illetve a Nyugati pályaudvart is több hétre bezárják.

Bringás menekülőutak

Azoknak, akik a torlódásokat szeretnék biciklivel elkerülni, a Magyar Kerékpárosklub az alábbi útvonalakat és közlekedési tanácsokat ajánlja:

Észak-déli biciklibarát útvonalak térképei, leírásai, videói a 3-as metró és a rakpart helyettesítésére.

Online és nyomtatott biciklis térképek gyűjteménye.

Hasznos kerékpáros tanácsok a vásárlástól az írott és íratlan szabályokig.

Biciklis oktatóvideók a közlekedéshez.

A városi biciklizéssel ismerkedők számára pedig a Kerékpárosklub júniusban, júliusban és augusztusban is ingyenes oktatóprogramokat szervez.

(Borítókép: Kerékpárosok és sétálók a pesti Duna-parton a Szabadság hídnál 2021. május 6-án. Fotó: Jászai Csaba / MTVA / Bizományi)