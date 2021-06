A magyar top 1 Szegedi Tudományegyetem a legjobbak között

A legfrissebb Quacquarelli Symonds (QS) ranglistán idén az 551-560. helyen áll a Szegedi Tudományegyetem. Ezzel az eredménnyel Magyarországon a legjobb universitas.

A világ egyik legelismertebb felsőoktatási tevékenységeket minősítő cége, a brit Quacquarelli Symonds (QS) 2004 óta minden évben elkészíti a felsőoktatási intézmények világrangsorát. Az új csatlakozók miatt a legfrissebb rangsorban már mintegy 100 intézménnyel több található a tavalyihoz képest.

A friss QS World University Rankings listán a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) az 551-560. helyezést érte el, ez magyarországi viszonylatban a legjobb eredmény. Ezzel megőrizte pozícióját, és 2012 óta folyamatosan az első magyar egyetem a QS világrangsorában.

Figyelembe vették: 40 százalékos súllyal az intézmény akadémiai elismertségét, 10 százalékos súllyal a munkaadók visszajelzéseit. 20-20 százalékos súlyozás mellett értékelték az oktatók és a hallgatók arányát, valamint a tudományos munkák idézettségét. További 5-5 százalékkal számított a végeredménybe a nemzetközi hallgatók és a nemzetközi oktatók, kutatók aránya.

A Szegedi Tudományegyetem szinte minden mérőszámban felülmúlta a tavalyi eredményeit. Nőtt az intézmény munkáltatói elismertsége és a nemzetközi hallgatók arányát mérő mutató is emelkedett.

A Miskolci Egyetem is ott van a világ legjobb egyetemei között

A londoni QS cég nemzetközi egyetemi kiválósági rangsorán a Miskolci Egyetem (ME) tavaly tűnt fel először. Az előző évhez képest összességében 5 százalékpontot lépett előre a relatív kiválósági listán. A ME az egyik legnagyobb sikert azzal érte el, hogy 53 százalékkal növekedett a 2014-2019-es időintervallumhoz képest a 2015-2020-as években az oktatói-kutatói által publikált közleményekre kapott független hivatkozások száma.

Az SZTE-hez hasonlóan a Miskolci Egyetem is növelte a nemzetközi hallgatók arányát. Az eredményekre reagálva Prof. Dr. Horváth Zita rektor úgy fogalmazott:

Nem dőlhetünk hátra, hiszen nemcsak be, ki is lehet kerülni innen. Bízom benne, hogy a következő években még tovább javítjuk pozíciónkat a különböző nemzetközi rangsorokban, ezt a célt szolgálja a jelenleg is zajló nemzetköziesítési stratégia, nem beszélve az egyéb fejlesztésekről, amelyek részben az infrastruktúrát, részben a kutatás-fejlesztést szolgálják.