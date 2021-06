A túl gyorsan hajtó autósok miatt történik a legtöbb baleset

Részben a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokkal összefüggésben 14 százalékkal csökkent a balesetek száma az idei első negyedévben az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva – tájékoztatta a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-t.

A magyar utakon az első negyedévben 2475 baleset történt. Ezekben 92 ember meghalt, 754-en súlyos, 2402-en könnyű sérülést szenvedtek.

Az autópályákon 21 százalékkal kevesebb baleset történt (70), ezek közül a súlyosak száma az átlagosnál nagyobb mértékben, 33 százalékkal csökkent. A legtöbb baleset az M5-ösön, a legkevesebb pedig az M6-oson történt.

Megyei viszonylatban Jász-Nagykun-Szolnokban és Heves megyében volt a legtöbb baleset, a legkevesebb pedig Pest és Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Fejér (4,3) megyében történt.

A balesetek döntő többsége a járművezetők hibája miatt következett be. Ezen belül a leggyakoribb ok (39 százalékkal) továbbra is a nem megfelelő sebesség volt. Ittasan 197 balesetet okoztak, 25 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.