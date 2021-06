Először is: mindennel nem tudjuk magunkat ellátni, a nemzetközi gazdasági kereskedelmi életben való részvétel továbbra is az érdekünk. Ha csak a tízmilliós népesség gazdasági erejéből próbálnánk életszínvonalat kialakítani, akkor rosszabbul élnénk, mint most. Nem híve annak, hogy bezárkózzon Magyarországon, a szűrőkkel együtt szabadkereskedelem-párti – fejtette ki Orbán Viktor. A stratégiai ágazatokban sem tudunk önellátók lenni, de van néhány, amelyben többségi nemzeti tulajdont szeretnének, sőt már el is érték. Az például nem jó egy országnak, ha a médiatulajdonosok többsége külföldi, nem jó, ha a médián keresztüli befolyás hatalmával a külföldiek tudnak élni. Jelen lehetnek, de nem mindegy, hogy milyen arányban. A bankszektort és az energiaszektort is a példák között említette, utóbbinál fontos, hogy az ellátásbiztonságot nemzeti kézben tartsuk. A repülőtér is ezek közé tartozik, a légitársaság nem feltétlenül.