A Balaton törvény mellett a vízi közlekedés rendjéről szóló jogszabály is a tó védelmét hivatott garantálni. Számos érdek feszül egymásnak, de a cél helyességét, az élhető nyaralóhely megteremtésének célját senki sem vitatja. Csakhogy a körülmények folyamatos változásával a jogalkotó mintha nem lenne képes tartani a lépést.

Tisztelet a kivételnek

Az irányadó szabályozás alapesetben tiltja a belsőégésű erőforrások használatát, azaz a benzin és dízelüzemű hajómotorokat a Balatonon. Dr. Csicsely Tamás ügyvéd, a magyar hajózási jog szakértője azonban kérdésünkre rögtön számos kivételt említett. A rendőr motoros és mentőhajók értelemszerűen ide tartoznak, ahogy a közfeladatot ellátó egyéb vízi járművek is. Nem ilyen kézenfekvő, hogy az egyesületek hajói is használhatnak belsőégésű motorokat, de ha magunk elé képzeljük a gyermekek számára meghirdetett vitorlástáborokat, akkor már érthető, hogy miért van szükség ilyen motoros kísérőhajókra.

Különös kivételnek számítanak azok a vitorláshajók is, melyeket robbanómotorral szereltek fel. Ezek a kikötőből való kihajózáskor, biztonsági okokból használhatják a motort 300 méteres körzeten belül, illetve szélcsend kialakulása esetén nyílt vízen is. A Tihany - Szántód komp közforgalmú útvonalába eső terület szintén kivétel, itt e forgalmas szoros mielőbbi elhagyása érdekében is beindíthatják a vitorlások a gépi erőforrást. További "motorozásra" nyílik lehetőség, ha életmentésben kell részt venniük.

A tiltás ellenére sem kell lemondaniuk a motoros luxus jachtok nyújtotta élvezetekről az átlagosnál vastagabb pénztárcájú nyaralóknak, hisz a hivatásos személyszállítási szolgáltatás esete is a kivételek körébe tartozik. Csicsely Tamás szerint általános tapasztalat, hogy ez a lehetőség valódi kiskapu, melyet néhányan ki is használnak. A hajólevélben szereplő személyszállítás ezekben az esetekben többnyire a barátok, rokonok és üzletfelek balatoni kikapcsolódását szolgálja.

A vízi taxi szolgáltatás piacán természetesen korrekt vállalkozások is jelen vannak, de ma a BAHART e területen a legjelentősebb szereplő. A trend-követés azt jelzi, hogy akik motoros meghajtással szeretnének a Balaton vizén száguldani, azok a villanymotorok hajtotta gépek irányába mozdultak el.

Mivel a hagyományos robbanómotoros jetski mellett a Balatonról az elektromos testvére is ki van tiltva, a Balatonon közlekedők (például az itt bemutatott elektrojet is) jogilag kishajónak van vizsgáztatva, vezetéséhez pedig a kategóriának megfelelő jogosítvány is szükséges. Csicsely Tamás is hangsúlyozza, hogy

ez a rész törvényileg szabályozatlan terület. Ugyan elektromos csónakokkal lehet közlekedni, de – szavai szerint – ez arra lett kitalálva, hogy a horgászok kimenjenek a kis akkumulátoros horgászcsónakjaikkal a nyílt vízre,

ott leállítsák és pecázzanak, nem a nagy hullámokat keltő, féktelen száguldozásra. Persze a jogalkotó a jogszabály megszületésekor még nem számolhatott azzal, hogy az elektromos hajtás fejlődése ekkora teljesítménynövekedést eredményez. A kikötők környékén és a strandok területén természetesen nem használhatók, de általánosságban véve az elektromos motorcsónakok használatára jelenleg nincs tilalom a Balatonon.

Kevesen tudják, de robbanómotoros hajók motorjának hűtését a szárazföldi járművekkel szemben nem a zárt rendszerben cirkuláló víz, hanem a tó vízének átáramoltatása biztosítja, ezért pöfög ki a kipufogógáz mellett vizet is, még álló helyzetben is turbulenciát keltve maga alatt.

Ez pedig nem kifejezetten jó. Somogyi Boglárka a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa azt mondja, a robbanómotorok által kibocsájtott zaj a tó állatvilágának élőhelyein okoz zavart, de nagyobb gond, hogy a hajómotorok hajtócsavarja felkeveri az üledéket, a vízinövényeket mechanikailag roncsolja és még a part eróziójához is hozzájárul.

A felkeveredés a nagyon sekély régiókban különleges problémát okoz, mivel megnöveli az üledékszemcsék, illetve az üledékben felhalmozódott (és a vízben lévő szervezetek számára nem elérhető) szervetlen növényi tápelemek mennyiségét a vízben. Ha mindez nem lenne elég, még

a víz alatti fényklímát is negatívan befolyásolja, azzal, hogy a felkeveredett szervetlen lebegőanyag szemcsék miatt már a víz felső régióiban elnyelődik a napfény, megfosztva tőle az üledékfelszínen élő, fotoszintetizáló szervezeteket.

Ez azért gond, mert a vízben lebegő mikroszkopikus algák szervesanyag termelése jelenti a tó ökológiai rendszerének energetikai alapját. Az intézet vezető kutatója ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy a sekély és gyakran felkeveredő Balaton esetében a motor propellerek üledékfelkeverő hatása az egész tó vonatkozásában valószínűleg jóval kisebb, mint viharos időben a szél üledékfelkeverő hatása.

Persze a vízi száguldásra vágyók ritkán mérlegelnek efféle szempontokat. A sebesség balatoni megszállottjai mindig úgy, és arra használják gépeiket, amire éppen lehet. A legenda szerint a hatvanas években, a balatonaligai pártüdülő partszakaszán maga Kádár János követte figyelemmel, amint csinos lányok és sportos fiatalemberek siklottak vízisível a motorcsónakok mögött. Állítólag a puritán pártfőtitkár ekkor kezdte el feszegetni, hogy vajon miből telik a fiatal elvtársaknak az ilyen hivalkodó időtöltésre, minek hatására a hetvenes években betiltották a civil motorcsónakozást a tavon.

(Borítókép: Motorcsónakok a Balatonon 1968. augusztus 2-án. Fotó: Gere László / MTI)