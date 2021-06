Méhek tízezrei okoztak riadalmat egy iskolában

Több tízezer méh okozott riadalmat kedden Ostoroson az egyik iskolában. A méhraj egy fán húzta meg magát, és egy testnevelés óráról visszaérkező osztály vette észre őket.

A fát az iskola vezetősége azonnal elkerítette, és értesítette a hatóságokat. A helyszínre az Agria Speciális Mentőcsoport munkatársai és egy úgynevezett darázsvadász érkezett. Közös munkával, egy daruskocsi segítségével fogták be a méhrajt, majd megvárták, hogy a kint lévő példányok is visszaérkezzenek – számolt be az RTL Klub híradója.

A méheket ezt követően elszállították és karanténba zárták, mert lehet, hogy betegséget hordoznak. Az egészségügyi vizsgálatok után jövőre engedik szabadon őket.

A szakember szerint ebben az időszakban zajlik a méhrajzás, így hasonló esetekre számítani kell a jövőben is. Ilyenkor értesíteni kell a méhészt, mert veszélyes is lehet, ha valaki allergiás a méhszúrásra. A méhek azonban csak akkor támadnak, ha megzavarják őket.