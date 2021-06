Nem vicc, dekázóversenyt hirdet a NAV az Európa-bajnokság végéig

A Real Madrid hátvédje a színpadon is sztár lehetne.

Egy nappal a labdarúgó-Európa-bajnokság kezdete előtt egy a profiljától szokatlan kezdeményezéssel rukkolt elő a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Facebook-oldalán, ahol „Adj hozzá pár dekát!” névvel meghirdette sajátos dekázó versenyét.

Ma elindítjuk az „Adj hozzá pár dekát!” kezdeményezésünket, amiben arra szeretnénk ösztönözni Titeket, hogy a labdarúgó-Európa-bajnokság végéig minél többen csatlakozzatok kihívásunkhoz, és közösen érjük el a lehető legtöbb „dekát”!

– írják a pénzügyőrök a közösségi média bejegyzésükben

Ahogy arról beszámolnak a Facebook-posztban a próbatételbe bárki bekapcsolódhat, akár munkahelyek, baráti társaságok, sportcsapatok tagjaiként vagy egyénileg is. Aki csatlakoznak pusztán egy videót kell feltöltenie a dekázásról, és azt feltöltenie saját Youtube-csatornájára, Facebook- vagy Instagram-oldalára! Ezután a bejegyzés linkjét kommentelni kell beNAV Facebook ezen posztjához. Emellett a teljesített labdaérintések számát is kommentbe kell beleírni!

A NAV hangsúlyozza, hogy a videók láthatóságát nyilvánosra kell állítani és bejegyzéseknek tartalmaznia kell a következő hashtagek valamelyikét:

#NAVKIHÍVÁS

#NAVdeka

#adjhozzápárdekát

#euro2020

#euro2021

#focieb

#hajrámagyarok