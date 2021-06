Szlávik János: Indokolt lehet a vakcinák keverése

A gyerekek is megfertőződhetnek, és ritkán, de náluk is kialakulhat súlyos megbetegedés, így őket is érdemes oltani. Sőt, náluk a védőoltások is hatásosabbak, de ez nem ilyen egyszerű, ebbe ugyanis a gyereknek és a szülőnek is bele kell egyezni − mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház főorvosa az ATV műsorában.

A legsúlyosabb esetek nem a gyerekeknél fordulnak elő. Viszont vannak betegségek, amik nálunk már elő sem fordulnak, mégis oltjuk a gyerekeket, ilyen például gyermekbénulás, ilyen szempontból pedig lehet azt mondani, hogy akkor oltsuk a gyerekeket is

− tette hozzá a szakember. A gyerekek oltásával kapcsolatban Orbán Viktor csütörtök délelőtt jelentette be, hogy már a 12−16 éveseket is be lehet oltani a koronavírus ellen. A miniszterelnök hangsúlyozta: a szülők döntése, hogy be akarják-e oltani a gyereket. Amennyiben így döntenek, a szokásos rendben kell jelentkezni az oltásra.

Szlávik János szerint nem lehet kijelenteni, hogy nem lesz negyedik hulláma a járványnak. A hullám ugyanis azt jelenti, hogy elkezd nőni az esetszám. Abban viszont biztos az infektológus, hogy olyan, mint a harmadik hullám, már nem következik be.

Szerinte sok betegségnél van szükség ismétlésre az oltásoknál, és a mutánsok miatt érdemes lesz majd „új generációs oltást” is felvenni. Szlávik János szerint a vakcinák keverése szakmailag indokolt lehet.