Szabadstrand nyílik a tatai Öreg-tónál, de van egy rossz hírünk is

Ingyenes szabadstrandot létesít a tatai önkormányzat az Öreg-tó partján – olvasható Tata Város Önkormányzatának Facebook-bejegyzésében.

A tervek szerint az érintett terület a strandszolgáltatást igénybe nem vevők számára is szabadon átjárható marad. Mint fogalmaztak:

A szabadstrand kialakításával az önkormányzat egyfelől a vonatkozó jogszabályi előírásoknak kíván megfelelni, másfelől kulturált és biztonságos körülményeket kíván teremteni azok számára, akik az Öreg-tó vizében szeretnének megmártózni a meleg nyári napokon. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a tó egyéb részein továbbra is tilos marad a fürdőzés. Erre a jövőben táblák is felhívják majd a figyelmet.