Súlyos büntetésre számíthat a merényletre készülő magyar egyetemista

Bizonyítottság esetén akár tíz évet is kaphat a 21 éves kecskeméti egyetemista, akin a Terrorelhárítási Központ (TEK) több felszámolóegysége ütött rajta a köztiszteletben álló szülei kecskeméti házában – írja a Magyar Nemzet.

A lap hivatalos forrásokból úgy tudja, a kecskeméti fiatal áttért az iszlám vallásra, arab nevet választott magának. Az Instagram-oldalát Hüsseyin Ziyad V. néven jegyzi, felesküdött az Iszlám Államra (ISIS). Azonosult is az ISIS tevékenységével és taktikájával, hiszen akár öngyilkos robbantásra is hajlandónak mutatkozott; szimpatizált azzal a gondolattal is, hogy járművel a tömegbe hajtson.

Mint írják, mindezeket a magát iszlamistának valló fiatalember számítógépéből, okostelefonjából és egyéb adathordozóiból kinyert adatokkal tudják bizonyítani. Amennyiben a bíróságon is megállnak a bizonyítékok, súlyos büntetésre számíthat. A terrorcselekmény előkészülete alapesetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, ám öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztést is kaphat a vádlott, ha ezt terrorista csoport tagjaként kívánja megvalósítani.

Ha a csőbomba beszerzésére lépéseket tett, az összeszerelés iránt érdeklődött, anyagokat szerzett be, már megalapozhatja a bűncselekmény előkészítése elkövetésének gyanúját

– nyilatkozta az InfoRádiónak Surdy Miklós ügyvéd, korábban büntetőbíró, aki szerint az, ha valaki rákeres interneten az Iszlám Állammal való kapcsolattartásra, még nem bűncselekmény. Más a helyzet, ha már konkrét lépéseket is tesz.

Mint megírtuk, a Fővárosi Főügyészség június 2-án számolt be arról, hogy terrorcselekmény előkészülete miatt őrizetbe vettek egy 21 éves férfit. A kecskeméti egyetemista a labdarúgó-Európa-bajnokság egyik budapesti mérkőzésén akart robbantani, a Balatonnál pedig autóval a tömegbe hajtani.

A férfit előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki a lakosság megfélemlítése céljából, előre kitervelten, aljas indokból és célból, több ember sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettével, valamint robbanóanyaggal visszaélés bűntettével megvalósított terrorcselekmény előkészületének megalapozott gyanúja miatt.

Elítélik a tervezett terrortámadást

Mint megírtuk, a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület elítéli a terrortámadás elkövetésének tervét, amivel a hatóságok egy kecskeméti egyetemistát gyanúsítanak – közölte az egyesület vasárnap. A hatóságokat arra kérték: vegyék elejét a hír miatt a hazai muszlimokat esetlegesen fenyegető iszlamofób támadásoknak.

A Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület a békés együttélést, a toleranciát és a kultúrák, vallások közötti párbeszédet szorgalmazza, és ezen értékek melletti kiállásra ösztönzi a különböző társadalmi csoportokat, vallási felekezeteket a szélsőségek terjedésének megakadályozása érdekében

– olvasható a közleményben.

Bolek Zoltán, a Magyar Iszlám Közösség vezetője szombaton felidézte, hogy a terroristatámadás előkészületével vádolt férfi korábban az interneten felvette vele a kapcsolatot, de arra nem gondolt, hogy

annyira fanatizálható lesz, hogy tervez ilyesmit.

Hozzátette:

Láttam, hogy vele nem lehet mit kezdeni, már valamerre elment. Nem volt tiszta számomra, és le is tiltottam. Ő nem akart bejönni, nálunk tanulni. Nem jött el az internetes előadásokra sem. Utólag úgy tűnik, hogy egy önfejű ember volt, aki eleve elhatározta, mit akar csinálni. Nem azt, hogy »muszlim leszek, és majd tanulok«, hanem eleve elhatározta, hogy ő elmegy a legvégsőkig.

Nem ismerte el bűnösségét

A Fővárosi Főügyészség szóvivője június 3-án közölte: a kecskeméti férfi nem ismerte be bűnösségét.

A gyanúsított részletes vallomást tett a kihallgatáson, de nem tett beismerő vallomást. Az előkészületi cselekményre vonatkozó kommunikációk tartalmát nem vitatta, a végrehajtásra vonatkozó tényleges szándékot viszont igen

– mondta Bagoly Bettina.

Hajdu János, a TEK főigazgatója aznap délután azt nyilatkozta, hogy a gyanúsított csőbombát akart készíteni, és ehhez már meg is vette a szükséges alapanyagokat.

Nem igaz, hogy robbanószerkezetet vagy ahhoz szükséges eszközöket találtak a házkutatáskor

– nyilatkozta Jován László, a férfi ügyvédje. Korábban ő védte a Teréz körúti robbantót, valamint Radnai László volt maffiafőnököt is.