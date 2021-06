Tűz, hatalmas dugók – több baleset is történt pénteken az autóutakon

Balesetek miatt több autópályán is nagy torlódásról számolt be pénteken kora este az Útinform.

Az M0-s autóúton, a 32-es kilométernél, Gyál térségében, az M4-es autóút felé több kocsi ütközött össze. A sérült járművek már a leállósávon vannak, de a dugó még mindig több kilométeres.





Az M3-as autópályán motorkerékpárost ért halálos baleset, amikor a 114-es kilométerénél a szalagkorlátnak ütközött. A vezetőt a motorjától több mint fél kilométerre találták meg.

Ahogy azt az Index fotósa is megörökítette, az M5-ös autópályán Szeged felé az 50-es kilométernél kigyulladt egy pótkocsi. Csak a belső sáv járható, emiatt jelentősen megnő a menetidő.

Az M7-es autópályán is tűz okozott riadalmat: itt egy utasokkal teli turistabusz lobbant lángra az érdi emelkedőn. A tűzoltók kiérkezésekor a jármű fele már lángokban állt – írta a BalesetInfó. A törökbálinti és az érdi tűzoltók végezték az oltást, és hűtötték vissza a felhevült fém alkatrészeket. Szerencsére hátul, a motortérben keletkezett a tűz, így mind a 38 utasnak sikerült időben elhagynia az égő járművet. Az M7-esen Budapest felé, a 20-as kilométernél is baleset történt, itt jelenleg is csak egy sávon halad a forgalom.

Fotó: Balesetinfó

Mostanában egyre gyakoribbak az ilyen esetek, legutóbb a Volánbusz egyik régebbi gyártású csuklós Mercedese égett ki teljesen szinte ugyanitt, csak épp a Balaton felé vezető oldalon. A menetrend szerinti járat minden utasa megmenekült, csak a busz vált menthetetlenné.