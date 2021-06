Böröcz László: Nem csak csókosok laknak a bérlakásokban

A javaslatról június 15-én szavaz a parlament, ennek apropóján kérdezték most meg a politikust.

Böröcz László azt mondta, hogy szerinte a mostani módosítások után már meg fogják szavazni a javaslatot az Országgyűlésben. Elmondta azt is, hogy a jövő évi választásokon a budapesti I. választókörzetben indul, ahol a törvénymódosító javaslat jövőbeni kedvezményezettjeinek jelentős része is él.

Arra kaptam felkérést, hogy az 1. választókerülettel foglalkozzak, az itt élő emberek problémáit térképezzem fel, és amennyiben lehetséges, meg is oldjam azokat

– mondta erről.

Hozzátette: az egész törvényjavaslat azért született, mert „a budavári bérlők összeálltak, hogy tiltakozzanak V. Naszályi Márta polgármester ellen, aki átverte őket”. Böröcz szerint a polgármester a 2019-es önkormányzati választások előtt azt ígérte, hogy ha megválasztják, lehetővé teszi nekik, hogy megvegyék a lakásukat.

„Mindemellett a javaslat összhangban állt a kormány otthonteremtés iránti elkötelezettségével. De ami a legfontosabb: ezt szerették volna a lakók. Egy politikusnak pedig az a dolga, hogy azt képviselje, amit az emberek szeretnének, az ő szükségleteikre figyeljen. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az emberek véleményét.

A Fidesz nem is szokott ilyesmit tenni, épp ez a pártunk egyik legnagyobb ereje”

– mondta Böröcz László.

Elmondta azt is, hogy szerinte azok a polgármesterek, akik ellenezték a javaslatot, nem látták át teljes egészében a problémát. Szerinte ugyanis ezek a lakások valójában csak egy „fantomvagyont” képviselnek az önkormányzatok birtokában, illetve sok lakás épp azért került leromlott állapotba, mert sem az önkormányzatnak, sem a bérlőknek nem volt érdemes pénzt áldozni rájuk – mondta.

Amikor valaki azt hallja, hogy egyesek tizenöt vagy harmincszázalékos áron vehetnek lakást, akkor érthetően arra gondol, hogy ez milyen olcsó. Azt viszont nem tudja, hogy ezeknek a lakásoknak a lakói az ár többi részét – még akkor is, ha a bérleti díj viszonylag alacsony – már kifizették az elmúlt években, évtizedekben

– mondta.

A politikus arra is kitért, hogy a Várnegyedben lakók nagy része „magas keresetű, jómódú ember, vagy épp csókos”.

Ez is egy hamis mantra, és rendkívül sértő is a bérlőkre nézve. Az emberek többsége évtizedek óta ott lakik. A vádakat megfogalmazókkal szemben vettem a fáradságot, és sokukkal találkoztam. Van köztük mindenféle ember, kisnyugdíjasok, közalkalmazottak, alacsonyabb keresetű és módosabb emberek is élnek ott. Jobb- és baloldaliak vegyesen