Futball Eb: addig jár a földalatti, ameddig a tizenegyespárbaj tart

Pénteken kezdődnek a budapesti társrendezésű labdarúgó Európa-bajnokság küzdelmei, emiatt a BKK járatsűrítéssel, mobil értékesítőhely működtetésével és megerősített utaskoordinátori jelenléttel igyekszik könnyebben elérhetővé tenni a városligeti szurkolói zónát.

Az M1-es földalatti minden meccsnapon a késő esti időszakban nyújtott üzemidővel, a szokásosnál sűrűbben közlekedik. A csoportmérkőzéseket követő kieséses szakasz meccsnapjain, június 26-tól pedig hosszabbítás vagy tizenegyespárbaj esetén a földalatti ugyancsak a lefújáshoz igazodva jár. A 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos is sűrűbben jár.

Gyalogos folyosó is létesül a Keleti pályaudvartól és a szurkolói zónától a Puskás Arénáig, hogy gyalogszerrel is kényelmesen lehessen megközelíteni a stadiont. Az autót már csak azért is érdemes otthon hagyni, mivel a szurkolói zónához nem tartozik gépjárműparkoló, és a Puskás Aréna ugyanis sem biztosít parkolási lehetőséget a rendezvény ideje alatt, ráadásul a létesítmény környezetében útlezárásokra kell számítani. A lezárások a Kerepesi út–Thököly út–Hungária körút által határolt utakat érintik, így leginkább a

Hősök tere,

Dózsa György út,

Verseny utca,

Stefánia út,

Egressy út,

Istvánmezei út,

Ifjúság útja

és keresztutcáik azok, amelyek a szurkolói vonulások miatt akár több órán át is zárva lehetnek.

A szurkolói zóna a mai Törökország–Olaszország csoportmérkőzéshez időzítve nyílt meg a városligeti műjégpályánál, ahol egyszerre legfeljebb 11 ezer focirajongó és nézheti a meccseket. A helyszín 31 napon keresztül délelőtt 11 órakor nyit, és az aznapi utolsó mérkőzés után egy órával, szünnapon pedig 22 órakor zár.

A BKK szorosan együttműködik a Fővárosi Közterület-fenntartóval és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal, hogy az Eb ideje alatt biztosítsák a Hősök tere, a Puskás Aréna és a többi kiemelt helyszín megállóinak rendjét és tisztaságát.