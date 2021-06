Koronavírus: kétszáz alatt az új fertőzöttek száma

199 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 790 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt nyolc beteg, így az elhunytak száma 29 904 főre emelkedett – olvasható a kormányzati tájékoztató honlapon.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 724 614 fő. Az aktív fertőzöttek száma 52 272 főre csökkent. 442 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen.

A megelőző napon 206 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, 7 beteg halt meg. Kórházban 481 beteget ápoltak, közülük 57-en voltak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 324 996 fő, 4 157 681 fő már a második oltását is megkapta.

Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.