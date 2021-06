Lobenwein Norbert: A magyar tengert magasabb polcra helyezni!

Nem is gondolná, hogy a lezárások után mennyi programmal készülnek a Balaton-parton a vendéglátók idén nyáron. A következő hetekben az Index is segít, hogy megtalálja azokat a kulturális és gasztronómiai eseményeket, amelyek a tó környékén járva maradandó élményt nyújthatnak. Június 12-én startol a MOL Nagyon Balaton és az Index közös projektje azzal a céllal, hogy a közönség szemében a magyar tengert magasabb polcra helyezze. Hétről hétre bemutatjuk a tó körül zajló legizgalmasabb kulturális programokat, de a gasztronómia és a szállások tekintetében is adunk tippeket.

Az együttműködést elkezdve beszélgettünk partnereinkkel, Fülöp Zoltánnal és Lobenwein Norberttel, akik többek között a Balaton Sound, a B My Lake, a STRAND és a VOLT Fesztivál alapítói, illetve a Sziget társtulajdonosai is. Szombaton egy külön anyagban számolunk be arról, milyen tartalmakat találhatnak majd az Index Nagyon Balaton-cikkei között.

Pár hete még azt kérdeztük volna, hogy mi lesz az idei nyárral, lesznek-e koncertek, fesztiválok. Ahhoz képest most egészen más a helyzet. Tudtok ilyen gyorsan reagálni?

Lobenwein Norbert: Pár hete még én is egészen mást mondtam volna. Őszintén szólva, bármennyire várta mindenki a nyitást, a lelkem mélyén pesszimista voltam, de legalábbis óvatos. Nem gondoltam volna, hogy miközben a közértben még maszkban beszélgetek a pénztárossal, tízezres koncertek és fesztiválok indulhatnak el. Vagyis nagyon reménykedtem, de fel voltam készülve az ellenkezőjére is. Persze örülök, hogy így lett, és nagy eredménynek tartom, hogy most itt tartunk. Nekünk és az országban sokfelé tevékeny koncert- és fesztiválszervezőknek sokféle forgatókönyv kellett hogy legyen a zsebünkben, készülve arra, hogy akár minden elmarad, mindent lehet, vagy a tavalyi évhez hasonlóan ötszáz fő alatti tömegrendezvényekkel indulhat újra az élet. A MOL Nagyon Balaton idei tervezése is folyamatos monitorozás mellett zajlott, állandóan reagálni próbáltunk az újabb és újabb helyzetekre. Így vannak ezzel azok a balatoni szervező partnereink is, akik idén is több tízezer vendéget vonzanak a Balatonra. Év elején meghirdettük a Balaton100 programunkat, amelynek lényege az, hogy összegyűjtjük a Balatonon zajló száz igazán izgalmas és Covid-biztos programot, ezeket ajánljuk a hazai turistáknak. Nemcsak eseményeket, hanem például tévéműsorokat, videókat, podcasteket, gasztronómiai programokat, piacokat is, amelyek témája a Balaton. Eleinte nehezen állt össze még a fele is, most a bőség zavarával küzdünk.

Bár a programok terén dömping várható – ahogyan mondtad –, a legnagyobb balatoni esemény, a Balaton Sound így is elmaradt, a STRAND is másképp indul idén, a B my Lake-ről pedig alig tudni valamit.

Fülöp Zoltán: A Balaton Soundot az elsők között kellett lemondanunk. Fontos látni, hogy egy méret felett nagyon nehéz rugalmasnak lenni. A Sound ráadásul több tízezer külföldi vendég részvételével tud csak működni, arra pedig semmi esélyt nem láttunk – ma se látunk –, hogy ez a fajta forgalom helyreáll a nyáron. Más a helyzet a STRAND-dal, ahová szinte csak magyarok járnak, és nagyon várta a közönség. Ott a zamárdi önkormányzat döntését kellett tudomásul vennünk, amely szerint idén nem szeretne semmilyen tömegrendezvénynek otthont adni. Közben rengeteg lekötött programunk volt, több ezren pedig a 2020-ban megváltott jegyüket hozták át idénre. Pár napunk volt, hogy olyan megoldást találjunk, amelyik nem azzal jár, hogy kimarad még egy év. Így kötöttünk ki Balatonvilágoson, a Club Aliga területén, ahol egy, a megszokottnál jóval kisebb, de „hosszabb és kedvesebb” – ahogy a szlogenünk mondja – fesztivállal jelentkezünk. Augusztusban két hosszú hétvége szerdától vasárnapig, koncertekkel, színházzal, előadásokkal, művészeti programokkal, vasárnap pedig kifejezetten családi eseményekkel. Nem várjuk el, hogy bárki a színfalak mögé lásson, de egy ilyen átszervezés piszok nagy munka: érinti a jegyeket, amelyeket át kell váltani, a fellépőket, a technikát, a szponzorokat...

A B my Lake még e pillanatban is lóg a levegőben. A műfajában első osztályú neveink vannak, de egyelőre helyszínt keresünk. Ha pár napon belül megtaláljuk, nagy lesz az öröm a közönség körében.

Miközben a fesztiválok itthon a turizmus fontos pillérei lettek, jól látom, hogy nem mindenhol lelkesek attól, ha megjelenik egy fesztivál a városban, régióban?

L. N.: Vegyesek, de leginkább pozitívak a tapasztalataink. Nem kérdés, hogy komoly forgalmat és reklámértéket jelentenek azok a fesztiválok, amelyek évek, évtizedek óta összenőttek egy-egy város, régió nevével. Ez más-más szinten, de az összes magyar, vidéki fesztiválról elmondható, ahogyan az is, hogy a kezdeti sztereotípiákkal szemben mára bebizonyosodott, hogy a fesztiválokra kifejezetten igényes és fizetőképes közönség jár, akik szállást foglalnak, ételt-italt fogyasztanak. Az már a szervező dolga, hogy a pozitív élmények maradjanak meg a helyiekben, vagyis gondoskodjon arról, hogy rend és tisztaság maradjon utána, szervezetten bonyolítsa le az egészet, a parkolástól a kempingig, a programtól a vendéglátásig. Ebben mi, magyarok elég jók vagyunk. Nem magunkról beszélek, hanem általában a hazai fesztiválok szervezőiről. Engem kifejezetten zavar, amikor láthatóan egy szűk kisebbség otthonról hülyeségeket kommentel, és ezt tekinti hírnek a média. A fesztiválok mára a nyaralás alternatívái lettek nálunk. Nem drogosok és deviáns arcok járnak ezekre, hanem kulturált fiatalok és családok, akik szállást vesznek igénybe, kávéznak, ebédelnek és nem mellesleg feltöltődnek egy évre.

F. Z.: Fontos szempont az önkorlátozás. Balatonvilágos esetében például eleve úgy tervezzük a programokat, hogy a nagyobb zajjal járó zenés helyek éjfél előtt bezárnak. Utána is lesznek programok, érdemes lesz ottmaradni, de elengedhetetlen, hogy együtt tudjunk élni a helyiekkel.

Azt azért jó lenne tisztázni, hogy mi is ez a MOL Nagyon Balaton sorozat? Koncertek, fesztiválok gyűjteménye, vagy egy turisztikai kampány?

LN: Ennyi év után valóban érdemes rendet tenni ebben a kérdésben. 2013-ban indítottuk a MOL Nagyon Balatont, több, előző évi élményünknek köszönhetően. Egyrészt akkor már dübörgött, országos siker volt a Balaton Sound és sok, Balaton parti vállalkozó keresett minket azzal, hogy tudunk-e segíteni nekik abban, hogy a hírük többekhez jusson el: galériák szervezői, piacok, kulturális programok. Mi pedig láttuk, hogy egyre több olyan produkció indul a Balatonon, amely nagyon értékes és izgalmas, de önerőből nem képes arra, hogy bemutatkozzon a nagyvilág előtt. A MOL Nagyon Balaton egyik küldetése éppen az, hogy ernyőként fogja össze és mutasson meg mindent, amit látni kell itt. Sok olyan partnerünk van, akik önmagukban is fantasztikusat alkottak és kellően nagyok is, de együtt többre vihetjük. Ilyen a Paloznaki Jazzpiknik, a Művészetek Völgye, a Veszprémfest, a Veszprémi Utcazene Fesztivál, vagy a Kultkiköltő és az Ultrabalaton, de sok kisebb produkció is tagja a családnak. Szinte hihetetlen, de a legtöbbjükkel kilencedik éve vagyunk együtt.

A MOL Nagyon Balaton másik feladata újabb és újabb események elindítása, olyanoké, amelyek a Balaton megítélését, a róla alkotott képet emelik és kultúrára fogékony közönséget vonz. A saját programjaink közül ilyenek a Kompkoncertek, amelyből a korábbi közel húsz után idén négyet indítunk, a Balaton Piknik, vagy a Balaton Live, ahol magyar legendák lépnek színpadra. De szívesen kiemelem a partnerprogramokat, a Dj az öbölbent, a Margó Fesztivált, vagy a Füredi gasztróeseményeket.

FZ: Idén jócskán feszegetjük a kereteinket. Próbáltunk a pandémia adta nehézségekből előnyt kovácsolni. Elindítottunk például egy három részes gasztronómiai sorozatot Finom Balaton címmel, amely esemény is, de ennél fontosabb, hogy szeretnénk megmutatni a Balaton sok-sok értékes éttermét, az azokat működtető embereket, a hátteret. Pokorny Lia vállalta. házigazda szerepét, a filmeket pedig itt, az Indexen mutatjuk be nyáron. Szervezünk egy Kertmozi Turnét, kifejezetten balatoni filmekkel, az egyik zászlóshajónk pedig a Balaton Magazin, amely még júniusban megjelenik és most is ingyenesen lesz elérhető olyan helyeken, amelyek útba esnek a Balaton felé. Például a MOL kutakon, strandokon, éttermekben.

Holnap indul az Indexel közös új, MOL Nagyon Balaton-produkció, a Best of Balaton, amely időtartamát tekintve rekord hosszúságúnaktűnik. Mit lehet másfél hónapig mutatni a Balatonról? LN:A Best of Balaton a korábban elmondott célkitűzésünk, küldetésünk egy továbbfejlesztett változata. Aki követi a Balaton életét, jól tudja, hogy minden évben számos lista születik, különféle szempontok, szerkesztőségi értékelések eredményeként. Ezek között vannak hitelesek és kevésbé mérvadók. Mi egy olyan rendszert indítottunk el, amely deklaráltan személyes és talán pont ettől hiteles és érdekes. Olyan embereket kértünk fel kurátori csapatunkba, akiket egyrészt százezrek követnek és közben igazán hiteles arcok is. Köztudott róluk, hogy hozzánk hasonlóan imádják a Balatont. Ilyen Ördög Nóra, Trokán Nóra, Lábas Viki, Tilla, Sebestyén Balázs, Gianni, Gyurta Dani, Marsalkó Dávid és Vecsey Hasi. Őket kértük arra, hogy közösen gondoljuk át, mit szeretünk a Balatonban? Nem akartuk kategóriákkal korlátozni a gondolkodásunkat, azt mondtuk: lehet ajánlani éttermet ugyanúgy, mint egy szép helyet, egy titkos padot, egy jó sztorit, egy fesztivált, vagy épp egy balatonhoz kötődő embert. Összedugtuk a fejünket és kialakult az első 50 „balatoni legjobb”, 2021 legjobbjainak listája.

FZ: Fontos tudni, hogy ez a lista egy alap, amely minden évben bővül. A Best of Balaton nem verseny, aki szerepel a listán, az megérdemli, hogy foglalkozzunk vele, hogy még jobban megismerje a közönség. Részint a Balaton Magazin gerincét is ez a téma adja, de minden jelöltről készítettünk egy-egy rövidfilmet is, melyeket hétfőtől az Indexen és a MOL Nagyon Balaton oldalán mutatunk be, ötven napon át.

LN: Eddig azt hittük, feketeöves ismerői vagyunk a Balatonnak, de szerencsére még mi is találtunk a listán sok olyat, akit, vagy amit nem ismertünk eddig. Bár ez valóban nem verseny, mégis lesz játékos, versenyszerű eleme is, keressük ugyanis minden idők legjobb balatoni dalát. Eddig 20-25-öt találtunk, közülük lehet majd szemezgetni. Nehéz megmondani, hogy a KFT-féle Balatoni Nyár, a „Nekem a Balaton a riviéra”, vagy a Balatoni láz írja le jobban, miről szól a magyar tenger... Döntsön a közönség!

Az év elején azt ígérted, készülsz valami képzőművészeti projekttel a nyárra. Indokoltnak tűnhet, hogy a Balaton legyen a téma.

LN: A Balatonnál izgalmasabb téma szerintem kevés akad, ez a hazai festőművészek esetében is gyakori múzsa. A Lobenwein Galéria, hat kortárs képzőművészt kért fel, akik „Nagyon Balaton” címmel készülnek. Ezúttal kizárólag hölgyeket kértem fel, a kilétüket hamarosan nyilvánosságra is hozzuk.

Közben a MOL Nagyon Balatonnal is készülünk képzőművészeti akciókra: július elején a balatonvilágosi BalatonPart kulturális központ területére minden héten más-más művész „költözik be”, ők hetente hoznak létre a közönség szeme láttára egy-egy Balaton témájú alkotást, ezeket a nyár végén elárverezzük és Balatonvilágost támogatjuk a teljes bevétellel.

Jó, hogy szóbahoztad a BalatonPartot, hiszen itt az Index is aktív szerephez jut a nyáron. A helyszín a 10 nap STRAND-hoz hasonlóan Aliga. Július eleji nyitást ígértek, ami nincs túl messze.

FZ: Nem sokat alszunk, az biztosan kiderült... Egy olyan kulturális központot terveztünk itt elindítani 2020-ban, amely Budapesten mi megállná a helyét. Aztán az ismert okok miatt tavaly erről lemondtunk, de idén nem szeretnénk. Fritz Kalkbrenner a vendégünk július első hétvégéjén, aztán sorban érkeznek magyar és nemzetközi sztárok. Szeretnénk, ha a programok zöme több lenne egy szuper koncertnél, ezért többnyire más előadásokat, beszélgetéseket, stand-up comedy fellépőket, dj-ket is hívunk. Pont ilyen az Index-podcast helyszín, ami rendszeresen látoghatható majd. Kiemelten szeretnénk figyelni a környék nyugalmára, ezért a hangos, színpadi programokat éjfélkor zárjuk. Azt reméljük, hogy éjfél után is megéri majd maradni. A Balaton partján sok más mellett a Napfelkelte igazán fantasztikus látvány és élmény. Pláne egy fröccsel a kézben.

(Borítókép: Nánási Pál)