Nem kell védettségi igazolvány, hogy a kivetítők előtt szurkoljunk

Megjelent az a rendelet a Magyar Közlöny pénteki számában, ami egyértelművé tette, hogy a foci Eb meccseinek a kivetítők előtt való követése nem minősül rendezvénynek, ezért azokat védettségi igazolvány nélkül is lehet nézni. Eközben azt a jogot is megvonták az önkormányzatoktól, hogy maszkviselésre kötelezzék saját területükön az embereket.

Az új rendelettel egy korábbi határozatot egészítettek ki azzal, hogy

Ezen alcím alkalmazásában nem minősül rendezvénynek a versenyrendszerben szervezett verseny vagy mérkőzés közterületen elhelyezett kivetítőn történő közvetítése. Az ilyen helyszínen való tartózkodásra, szolgáltatásnyújtásra e rendeletnek a vendéglátó üzlet kerthelyiségére vagy teraszára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A rendelkezés értelmében a rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedéseket szabályozták át. Eredetileg a szövegben az szerepelt, hogy – néhány kivételtől eltekintve – tilos rendezvényeket, gyűléseket szervezni és tartani.

A pontban, amelyet most kiegészítettek, korábban az szerepelt, hogy vallási közösségek szertartásai, a házasság, illetve a temetés nem minősülnek rendezvénynek. Ezek mellé jött be most kivételként a kivetítőn való meccsnézés. A rendelet kihirdetése napján 20 órakor már életbe is lépett, így mindenki nyugodtan mehet a kivetítők elé védettségi nélkül is.

Maszkviselésre sem lehet kötelezni a nézőket

Eközben azt is biztosította a kormány, hogy még véletlenül se lehessen maszkviselésre kötelezni a jelenlevőket. Hatálytalanították ugyanis a rendelkezésnek a 27. paragrafusát, amely arról szól, hogy a polgármesterek a saját önkormányzatuk területén bizonyos helyeken elrendelhették volna a maszkviselést. A vonatkozó paragrafusban eddig ez a szöveg állt:

27. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat polgármestere, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület esetében a főpolgármester, egyéb fővárosi terület esetében a kerületi polgármester mint a helyi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi közgyűlés hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorlója, hogy önkormányzati rendeletben a) határozza meg a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén azon közterületeket, illetve nyilvános helyeket, ahol e rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni.

