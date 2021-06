Felrobbant egy munkagép az M0-son

A héten az Index is megírta, hogy kigyulladt egy munkagép Budapest határában, az M0-sról az M2-es autóútra vezető lehajtón. A Magyar Közút most közzétette az esetről készült videofelvételt, amely azt is rögzítette, ahogy épp berobban a jármű.





A jármű tulajdonosa szerint a 10 éves darut nemrég szervizelték, ennek ellenére gyulladt ki. Kezelője a tükörben vette észre a felcsapó lángokat, emiatt megállt, így ő maga megúszta a balesetet. Nem úgy a munkagép, amely teljesen kiégett.

Ráadásul nemcsak a daru, hanem az út és annak környezete is jelentősen károsodott. Megégett a szalagkorlát, a táblák, a fém beleégett a burkolatba, a megégett gumi-műanyag-alumínium elegy miatt a bitumen kijött, a burkolatot így fel kell marni a sérült rész és annak környezetében, és ötven méter hosszan ki kell cserélni. A több száz méternyi olajfolyás nyomainak eltüntetéséhez kőporlisztet szórtak az útfelületre.