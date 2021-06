A DK színeiben újrázna régi kerületében az MSZP egykori elnöke

Újbudán, az egykoron általa vezetett kerületben indul a Demokratikus Koalíció jelöltjeként az előválasztáson Molnár Gyula. Amennyiben az előválasztáson és 2022-ben is nyer, a DK-frakcióba ülhet be – jelentették be egy szombati sajtótájékoztatón az ATV tudósítása szerint.

Mint arról az Index beszámolt, a Jobbik a DK-s Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettest tartja a főváros egyik legaktívabb politikusának, ezért őt támogatják az előválasztáson Újbudán, vagyis Budapest 2. sz. országgyűlési egyéni választókerületében.

Mostanra már tucatnyi olyan ellenzéki jelölt van, aki mögé több ellenzéki párt is beállt az őszi előválasztás előtt. A Jobbik nyitotta meg a sort azzal, hogy támogatásáról biztosította az LMP-s Csárdi Antalt, azóta általánossá vált, hogy az ellenzéki összefogásban részt vevők egymás jelöltjeit is támogatják egyes választókerületekben.



„Az ellenzéki együttműködés pártjainak – a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd – vezetőiként olyan közös programot fogunk alkotni, amely közös nevezője lesz a jövő Magyarországának, és valóban az egész ország érdekét szolgálja majd” – tájékoztatott mind a hat párt nemrég.

Az ellenzék szándéka az, hogy a programjuk minden mondata olyan legyen, amelyben mindegyik, együttműködésben részt vevő párt egyetért; illetve amelyben mindannyiuk szempontjai érvényesülnek.

Idén januárban jelentették be a hatpárti ellenzék vezetői, hogy az összefogásuk hat pontban rögzítette a közös kormányzás alapelveit. Tavaly októberben jelezték, hogy elkezdődik a közös programalkotás.