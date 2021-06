Rabok követelték vissza Rékasi Károlyt a Barátok köztbe

Szokatlan dolog történt a Barátok közt Bartha Zsoltját játszó Rékasi Károllyal. Rabok követelték, hogy karaktere legyen újra képernyőn. A Blikknek nyilatkozó színész máig szívesen emlékszik vissza az üzenetre, amit az egyik büntetés-végrehajtási intézet lakóitól kapott.

- Bár eddig örömmel vették, hogy valaki őket is képviseli a képernyőn, most, hogy Zsolt már nem szerepel, kicsit úgy érzik, hogy cserben lettek hagyva. Megkérdezték tőlem, ki a felelős azért, hogy Bartha Zsolt visszatérhessen a sorozatba és képviselje továbbra is őket, mert akkor ők bentről intézkednének és megkerestetik az illetőt - mondta a Blikknek a színművész.

Bartha Zsolt karaktere, bár valószínűleg nem a rabok levele miatt, de visszakerült a sorozatba.