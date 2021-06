Rendőrt kellett hívni az eltűnt villanyszerelők ügyében tartott tárgyalásra

Hétfőn folytatódott az eltűnt villanyszerelők tárgyalása a Győri Törvényszéken. É. Imrét azzal vádolják, hogy három éve két villanyszerelőt gyilkolt meg, Mácsik Zoltánt és Orlik Vilmost.

É. Imre azonban a Blikknek azt állította:

most sem tudok mást mondani, mint hogy ártatlan vagyok. Ez most ki is fog derülni.