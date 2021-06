Minden összeesküdött ellenünk Budapest közútjain

Lassan úgy néz ki, mintha minden összeesküdött volna ellenünk Budapest közútjain, vasútvonalain és metróalagút-rendszerében. Két nap múlva lezárják a Lánchidat, nem sokkal később a dunai rakpartokat, nem működik a Nyugati pályaudvar, a 3-as metró vonalán pedig még több átszállással lehet végigjutni, mint eddig. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a futball-Eb miatt a Városligettől a Puskás Arénáig gyakorlatilag a fél város járhatatlan.

Nézzük sorjában! Legrégebbi, és mára leginkább leromlott állapotú Duna-hídunk felújításának az előkészületei a finisbe értek, miután felszerelték a több mint száztonnányi állványzatot, és felállították a hídelemek mozgatására képes monstrumokat a folyó két oldalán. A hét közepén így ténylegesen megkezdődhetnek a munkák, emiatt szerdától már a tömegközlekedési járatok sem mehetnek át rajta.

A Lánchíd lezárása miatt szerdától nem jár át Pestre a 16-os busz,

az Erzsébet hídon megy át a 105-ös,

viszont új gyorsjárat indul a belváros kényelmesebb megközelítése érdekében 110E jelzéssel,

a 178-as busz a 105-öshöz csatlakozva a Gyöngyösi utcáig jár,

a Hegyalja úton pedig szombattól a BAH-csomópont és a Döbrentei tér között összefüggő buszsáv segíti a terelőútra kényszerülő tömegközlekedést az Erzsébet híd felé.





Ha a Lánchíd lezárása nem lenne elég csapás, a környező rakpartokat is elfelejthetjük. Június 7-én elindult a Parlament és a Margit híd közötti szakasz rekonstrukciója, amihez a második ütemben ősztől a teljes pesti rakpartot érintő ivóvízcsatorna-megújítási projekt is kapcsolódik. A forgalmat teljesen lezárják az év végéig, és ismerve a budai rakpart teherbírását, az autósok nehezen találhatnak majd egérutat a közlekedési káosz kikerülésére.



Aki a gumikerekű járművek helyett inkább a vaskerekűeket részesíti előnyben, az sem jár sokkal jobban. A BKV ugyan hajlott a MÁV kérésére, és a Nyugati pályaudvar felújítása miatt későbbre halasztotta a 12-es és 14-es metrópótló villamos pályazárját, maga a metró és a vasút viszont továbbra is csak több átszállással használható.

Budapest második legnagyobb forgalmú pályaudvarán már régóta dolgoznak, de a vágánycsarnok már 90–95 százalékos készültségű. A tetőfelújítás és a hasonló szépészeti munkák után szombattól egy hónapig jön a teljes leállás, mivel olyan karbantartási munkákat végeznek el, amelyeket nem lehetne kivitelezni a vonatforgalom fenntartása mellett. Természetesen nem lehet semmit úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen, de hogy a vasutat miért pont a vakáció idején lehet nehézkesebben használni, azt sokan nehezményezik. A MÁV mindenesetre azzal indokolja az időzítést, hogy így kevesebb ingázó utazását érinti a lezárás.

A több mint száz szakember közreműködésével és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű igénybevételével, hosszas előtervezéssel és szervezéssel zajló szerelési munkák eredményeként azt ígérik, hogy a Nyugati pályaudvaron

javul a berendezések működése,

jelentősen csökken az üzemzavarok száma,

megelőzhető a sebességkorlátozások bevezetése,

tarthatóbb lesz a menetrend.

A legtöbb viszonylaton sűrítő és többletvonatot indítanak, amelyek legtöbbje Angyalföldről, Rákosrendezőről és Rákospalota–Újpestről jár majd. Utóbbi a Báthory és Metropolitan EuroCityk új kiindulópontja is, míg a Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonal InterCityjei Zugló, a Szeged felé közlekedők pedig Kelenföld vasútállomásról indulnak és oda érkeznek. Ezeken a helyeken a BKK járataira kell a vonatokról átszállni, viszont jó hír, hogy a vasúti bérleteket elfogadják majd a csatlakozó villamos-, busz-, HÉV- és metrójáratokon. Itt láthatják a teljes listát.

A metró persze félmegoldás, hiszen aki például Újpesten átül az M3-asra, az csak a Lehel térig utazhat vele, onnantól pótlóbusz viszi tovább a Nyugatiig, vagyis jóval hosszabb menetidővel kell számolnia a többszöri átszállás miatt. A legnagyobb forgalmú fővárosi metróvonalnak ugyanis jelenleg éppen a középső szakaszán zajlik a felújítás, miután a két vonalvégi részt már átadták a forgalomnak.

Mindezek mellett a földfelszínen még a nyáron elkezdődik a Blaha Lujza tér felújítása. Erről a múlt héten írták alá a megállapodást a kivitelező STR Mély- és Magasépítővel. A fővárosi önkormányzat és a kormány által nyújtott csaknem 3,5 milliárd forintból

megújul a tér felszíne,

kijavítják az aluljáró felső födémszigetelését,

korszerű közművezetékeket fektetnek le,

és vakvezető taktilis sávokat alakítanak ki.

A forrás kormány által biztosított részét, 1 milliárd forintot viszont csak ez év végéig lehet felhasználni, így várhatóan 2021 decemberében részműszaki átadások lesznek, míg a teljes felújítás nagyjából másfél évet vesz igénybe.

A most zajló futball-Európa-bajnokság csak hab a tortán. Nemcsak a meccseknek otthont adó Puskás Aréna és a szurkolói zóna környékén nem lehet parkolni, de az oda vezető utcákon sem, ezért biztos, ami biztos, azok jelentős részét le is zárták a forgalom elől. Így kár is próbálkozni a Hősök tere és a stadionok környékén, nemcsak a megállással, de az autózással is. Persze itt van nekünk az újra üzemelő közbringa-rendszer, de azért a városszerte egyszerre folyó munkálatokkal – fogalmi hasonlatnál maradva – igazi szopórollerre ültették a fővárosi közlekedőket.