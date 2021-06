Jakab Péter: Se a köpcösök, se a bajszosok nem fognak megtörni

„Önök szerint egy átlag magyar melós megengedheti magának, hogy elhagyja a munkahelyét, mert nem szimpatikus egy kolléga?” – tette fel a kérdést a Jobbik frakcióvezetője, majd azonnal meg is válaszolta: nem teheti meg, tehát a kormánypárti politikusok se tehessék meg.

– jelentette ki Jakab Péter. Azt is kifejtette, hogy soha nem lehet egy rezsim játékszabályai szerint játszani, de ő nem is akarja elfogadni az Orbán-rendszert, hanem legyőzni, kerül, amibe kerül.

Ugyanakkor arról beszélt: vannak, akik elfogadták a játékszabályokat, és „lopnak, csalnak, hazudnak”, mert túl akarnak élni. A Jobbik frakcióvezetője azonban nem akar ilyen ember lenni.

– mondta Jakab Péter, aki azt is hozzátette, hogy az igazságérzete az egyetlen mércéje, kimondja azt, amit a választói is: elég volt.

„Elég volt abból, hogy önök megalázzák, kihasználják, kisemmizik a magyarokat” – szögezte le a jobbikos politikus. Szerinte a kormány úgy kezeli ezt az országot, mintha a saját birtoka lenne, és ahelyett hogy kormányoznának, „mást sem tesznek, mint lopnak meg gyűlölködnek”.

„A pápának is ciki találkozni önökkel, a nagy kereszténydemokratákkal – mondta Jakab Péter. – Sérti önöket az igazság? Persze hogy sérti – jegyezte meg, majd hangsúlyozta: erre nem az a megoldás, hogy őt elnémítják, hanem hogy „befejezik a hazudozást”.

– fogalmazott Jakab Péter.

A Jobbik frakcióvezetője azt is mondta, elhiszi, hogy a kormánypárti politikusokat idegesíti a stílusa, mert szokatlan az őszinte szó, de értsék meg, rossz úton járnak, ha azt hiszik, hogy őt büntetésekkel el lehet hallgattatni.

– fejtette ki a jobbikos politikus.

Jakab Péter azt is kiemelte: kikapcsolhatják a mikrofonját, büntethetik, amennyire csak akarják, elvehetik a házát, ha akarják, de a hazáját nem adja.

Bármit is tesznek, bárhogy is gyaláznak, bárhogy is támadnak, bárhogy is gyűlölnek, én maradok az, aki vagyok, egy egyszerű vidéki gyerek, akit soha, de soha nem fognak tudni megtörni a budai vár urai, se a köpcösök, se a bajszosok, Isten engem úgy segéljen