AstraZeneca már rég nincs, Szputnyik V is alig

Országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik V vakcinákra lehet időpontot foglalni interneten. A kormányzati tájékoztató oldalon olvasható, hogy egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás is elérhető, a brit–svéd AstraZeneca-oltóanyagra már nem lehet foglalni.

Továbbra is folyamatosan nyitva az időpontfoglaló, minden érvényes regisztrációval rendelkező személy tud oltásra időpontot foglalni, és ehhez nem kell semmilyen külön SMS-értesítésre várni – olvasható a központi tájékoztató oldalon.

Ismét felhívták a figyelmet, hogy az orosz Szputnyik V vakcinából már nem érkezik több szállítmány, az utolsó készlet van kint a kórházi oltópontokon. Ezért aki az orosz oltóanyagot szeretné megkapni, foglaljon időpontot mielőbb – teszik hozzá.

Az AstraZenecából sem lesz egy ideig első oltás hirdetve, mert a beérkező csökkentett szállítmányokat a második körös oltásokhoz fogják felhasználni. Hozzáteszik: a Magyarországon használt vakcinák mindegyike hatásos és véd a megbetegedés ellen, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pedig már hivatalosan is ajánlja a kínai Sinopharm-vakcinát.

Az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják használni, közülük is csak azok, akiknek a regisztrációja már érvényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték. Ide kattintva ellenőrizheti mindenki, hogy a regisztrációja milyen státuszban van.

Június 10-től már a 12–15 éveseket is lehet oltásra regisztrálni, és az érvényesített regisztráció után az ő számukra is lehet online időpontot foglalni. A 18 év alattiak oltása Pfizerrel történhet. Aki még nem regisztrált, ide kattintva megteheti.

Használati útmutató

Mint arról az Index beszámolt, az internetes időpontfoglaló rendszer április 23-tól üzemel. Az időpontfoglaló kezelése nagyon könnyű, a tajszám és születési dátum megadásával tudnak belépni a regisztráltak. Majd kiválaszthatják, hogy melyik napon hány órakor melyik településen, és ott melyik kórházi oltóponton szeretnék megkapni az oltást. Fontos tudni, hogy mindenki csak egy időpontra jelentkezhet, a véglegesített foglalás pedig már nem módosítható. Fontos továbbá, hogy a második oltást is ugyanazon a kórházi oltóponton fogja megkapni az oltakozó, ahol az elsőt. A regisztrált az időpontfoglalásról visszaigazoló e-mailt, sőt az oltás előtti nap emlékeztető e-mailt is kap. A foglalás visszaigazolása ki is nyomtatható.

Kérik, hogy a lefoglalt időpontban pontosan jelenjen meg az oltandó személy. Az oltásra vigye a

személyi igazolványát,

a tajkártyáját,

a kitöltött és kinyomtatott hozzájáruló nyilatkozatot

és lehetőleg a kinyomtatott foglalási visszaigazolást.

A 12–18 éveseknek szülői hozzájárulási nyilatkozatot is kell vinniük, ez ide kattintva elérhető.

Amennyiben a regisztráltak már foglaltak online időpontot és a háziorvosuk is hívja őket oltásra, jelezzék a háziorvosnak, hogy már van időpontjuk kórházi oltóponton.

Kérdések és válaszok

Ki jogosult most online időpontfoglalásra?

Minden olyan regisztrált, aki még nincs beoltva, és akinek már feldolgozták, illetve érvényesítették a regisztrációját. Ide kattintva ellenőrizheti, hogy a regisztrációja milyen státuszban van.

Nemrég regisztráltam, de még nem érvényes a regisztrációm. Foglalhatok időpontot?

Nem. Csak a már feldolgozott, érvényes regisztrációval rendelkezők jogosultak az időpontfoglaló használatára. Ha néhány napja regisztrált, türelmet kérnek a regisztráció érvényesítéséig. Azt követően már használható az időpontfoglaló.

Milyen vakcinával történik az oltás?

Az oltás-időpontfoglaló felület által felajánlott vakcinákra van lehetőség időpontot foglalni. A felajánlott lehetőségek a rendelkezésre álló vakcinák függvényében változnak. Jelenleg országosan Pfizer-, Sinopharm-, Szputnyik V és egyes oltóhelyeken Janssen- és Moderna-vakcinával való oltásra lehet időpontot foglalni. Az érvényes regisztrációval rendelkező 12–18 éves regisztráltak Pfizer-oltásra jogosultak.

Hová lehet időpontot foglalni?

Minden, az időpontfoglaló rendszerben felajánlott kórházi oltópontra.

Csak a lakcím szerinti kórházi oltópontra lehet időpontot foglalni?

Nem, akár más településen található kórházi oltópontra is. A foglalásnál azonban figyelembe kell venni, hogy a második oltást ugyanott adják be, ahol az elsőt.

Lefoglaltam az időpontot. Utólag tudom módosítani?

Nem.

Nem találok most megfelelő időpontot. Ha most nem foglalok, akkor is jogosult maradok az oltásra?

Igen.

Lefoglaltam az időpontot, mégsem tudok elmenni a lefoglalt időpontra. Mit tegyek?

Aki időpontot foglalt, lehetőleg jelenjen meg az oltáson. Ha valamilyen oknál fogva mégsem tud elmenni, akkor is jogosult marad az oltásra a későbbiekben.

A háziorvosom is hívott oltásra, miután már lefoglaltam az időpontot. Mit tegyek?

Akit a háziorvos is hív oltásra, jelezze, hogy már foglalt online időpontot kórházi oltópontos oltásra. Így a háziorvos másnak tudja felajánlani a vakcinát.

Családtagok foglalhatnak egy időpontot?

Minden regisztrált saját maga számára tud időpontot foglalni. Természetesen ha a családtagok külön-külön találnak olyan időpontot az oltásra, amikor együtt is tudnak menni, megtehetik.

Hatósági házi karanténban vagyok. Mehetek oltásra?

Nem.

Krónikus beteg vagyok. Foglalhatok időpontot?

Az AstraZeneca- és a Pfizer-vakcina alkalmazási előírása szerint igen, ez az oltás krónikus betegséggel rendelkező személyeknek is adható, akiknél nem áll fenn oltásra vonatkozó ellenjavallat. A Sinopharm-vakcina az egyensúlyban tartott, megfelelően kezelt krónikus betegnek adható. A Szputnyik-vakcinát pedig bizonyos – az alkalmazási előírásban rögzített – kockázatú krónikus betegségek esetén nem adják.

De mint minden más oltásnál, itt is az oltóorvos hatásköre eldönteni, hogy adható vagy sem. Ezért fontos kitölteni a hozzájáruló nyilatkozatot a meglévő betegségek feltüntetésével, és a meglévő krónikus betegséget az oltóorvosnak az oltás előtt szóban is jelezni.

Már megkaptam az első oltást, foglalhatok időpontot a második oltásra?

Nem. Azok foglalhatnak így időpontot, akik még egyáltalán nem kaptak oltást. Akik már megkapták az első oltásukat, a másodikat is ugyanott kapják.

Aktív beteg vagyok. Foglalhatok időpontot?

Ha jelenleg akut koronavírus-fertőzött vagy egyéb más lázas, akut betegsége van, most nem oltható. Természetesen jogosult marad az oltásra később is.

Három hónapon belül estem át a koronavírus-fertőzésen. Így is foglalhatok időpontot?

Már azoknak az oltása is lehetővé vált, akik három hónapon belül estek át a koronavírus-fertőzésen. Azonban az oltóorvos hatásköre mindig eldönteni, hogy oltható vagy sem.

Mit vigyek az oltásra?

A tajkártyát, a személyi igazolványt és a kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot, amelyet ide kattintva tölthet le. Lehetőség szerint a kinyomtatott visszaigazolást az időpontfoglalásról. A 12–18 éveseknek szülői hozzájárulási nyilatkozatot is kell vinniük az oltásra, ez ide kattintva letölthető.

A második oltásra is kell majd online időpontot foglalni?

Nem. Az oltóponton az első oltás beadásakor automatikusan kap egy időpontot a második oltásra.

Már regisztrált, Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyarok tudnak online időpontot foglalni?

Még nem. Nekik jelenleg még a regisztráció zajlik a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. Oltásuk részleteiről a kellő időben tájékoztatást adnak a kormányzati információs oldalon.

Javuló járványügyi adatok

Hétfőre 255 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, meghalt 21 beteg. Magyarországon az elhunytak száma 29 925 főre emelkedett, meggyógyult 730 588 fő, az aktív fertőzöttek száma 46 532 főre csökkent. Kórházban 406 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 5 342 379 fő, közülük 4 208 619 fő már a második oltását is megkapta.

Mivel véget ért a koronavírus-járvány harmadik hulláma, ezért a koronavírus-járvány megfékezéséért életre hívott operatív törzs átáll készenléti jellegű adatszolgáltatásra, vagyis a járványügyi adatokat kizárólag hétköznapokon közlik, hétvégén nem.

(Borítókép: AstraZeneca koronavírus elleni vakcinák a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal hűtőhelyiségében Tatabányán 2021. április 15-én. Fotó: Vasvári Tamás / MTI)