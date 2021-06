Szabó Tímea: 2022 áprilisában népszavazással döntünk a Fudanról

A Párbeszéd frakcióvezetője szerint ez a szavazás egyértelműen megmutatja, hogy nem kell ez a beruházás az embereknek. Azt is mondta, hogy Orbán Viktor „hazudott a magyar embereknek”, amikor azt ígérte, amit nem akarnak a budapestiek, az nem lesz.

Felszólalásában Szabó Tímea arra is kitért, hogy a Párbeszéd le akarta vetetni a keddi parlamenti ülésnap napirendjéről a Fudan Egyetemmel kapcsolatos törvényjavaslatokat, de a Fidesz ezt nem tette lehetővé.

Aki ezt megszavazza, az Magyarországot bocsátja áruba Kínának, a magyar emberek akarata ellen szavaz, feladja Magyarország függetlenségét, és a Kínai Kommunista Párt rabszolgájává teszi hazánkat

– fogalmazott az ellenzéki politikus.

Azt is kifejtette: 2023 helyett már 2022 áprilisában – utalva az országgyűlési választásra – népszavazással fog az ország arról dönteni, hogy „akarunk-e 540 milliárd forintos hitelt a nyakunkba, vagy a vidéki fiatalok lakhatását támogatjuk”.

Szabó Tímea szerint aki az ellenzékre szavaz, Magyarország függetlenségére, a magyar fiatalok lakhatására szavaz.

Budapest nem egy videojáték

Dömötör Csaba államtitkár emlékeztette rá az ellenzéki politikust: miközben ők is jó eszköznek tartják a konzultációt, a létét is megpróbálták eltagadni, ha ilyet a kormány kezdeményezett. Azt is mondta, sajnálják, hogy egy egyetemből politikai kérdést csinál az ellenzék.

Amit ön csinál, az politikai hisztériakeltés

– szegezte le Szabó Tímeának az államtitkár.

Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy nincsenek még kidolgozott tervek a Fudan Egyetem ügyében, hitelfelvételről sincs még szó, amit pedig a párbeszédes politikus kikalkulált, az nem állja ki a valóság próbáját.

A Diákváros és az új egyetem beruházása együttesen is megvalósítható – tette hozzá Dömötör Csaba. Kiemelte: ha az ellenzék a fiatalok lakhatását akarja támogatni, akkor ne támadják folyamatosan az otthonteremtést és a családi adókedvezmények programját. Az államtitkár szerint a Párbeszéd zöld várost ígért, de sosem voltak még ekkora dugók Budapesten, mint most, miközben azt üzenik az embereknek: menjenek gyalog.

Ez az elmúlt évek legcinikusabb mondata

– fogalmazott Dömötör Csaba, aki hangsúlyozta: nem attól lesz jobb Budapesten, hogy osztályharcos hangulatban egymás ellen hergelik a gyalogosokat, a kerékpárosokat és autósokat. Mindezt súlyosbítja, ahogyan a fejlesztéseket ütemezték: ha egyszerre zárják le a főváros meghatározó ütőereit, abból óriási káosz, óriási dugó lesz. A munkába igyekvők, a gyereküket iskolába vivők órákat állnak a dugóban.

„Ez nem a Sim City, nem egy videojáték, hanem magyarok millióinak az élete” – jelentette ki az államtitkár.

Előrébb lépett a rangsorban a Fudan

Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője is kiemelte a parlamenti felszólalásában, hogy semmibe veszik a magyar emberek véleményét és érdekeit, ha nem vonják vissza a Fudant érintő törvényjavaslatokat. Emellett az egyetemi modellváltást és a költségvetést is kritizálta.

Az LMP-s politikus szerint a költségvetési javaslat nem az újraindítást, hanem a jövő felélését szolgálja. Amit pedig a kormány művelt a magyar felsőoktatásban és művelni akar a Fudan Egyetemmel, az országos közügy, és amint lehet, nemcsak a budapestieknek, hanem az egész országnak ki kell fejeznie a véleményét.

Schanda Tamás államtitkár szerint Keresztes László Lóránt a Fudan ügyében beleszállt abba a léggitározásba, amit a teljes baloldal csinált az elmúlt hónapokban. Hangsúlyozta: világosan elmondták, hogy nincs szó hitelfelvételről, nincs döntés kivitelezésről, tervezés zajlik. Ha elkészülnek a tervek és a költségbecslések, akkor lehet érdemi vitát folytatni, illetve megkérdezni a budapestiek véleményét.

Az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy a legfrissebb nemzetközi rangsor alapján a Fudan már a világ 31. legjobb egyeteme.

Lenne tőlük mit tanulnia a magyar és más európai felsőoktatási intézményeknek is

– tette hozzá. Azt is mondta: az is álhír, hogy akár egy forintot is elvontak volna az egyetemektől.