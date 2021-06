Erdős Erik Robi, a Prizma transznemű közösség szervezője elmesélte első, nyilvános előbújásának történetét, vagyis élete első Pride-felvonulását. Arról is beszélt, hogy betiltották a hivatalos név- és nemválasztást, ami azt jelenti, hogy azóta sem tudta megváltoztatni a papírjait. Rengetegen élnek így. Most pedig összemossák az LMBTQ- közösség tagjait a pedofilellenes törvénnyel. Erdős Erik Robi szerint a tájékoztatásnak helye van az iskolában. Az LMBTQ-közösség tagjai szintén dolgoznak, szeretnek, adót fizetnek, „egy közös hazában, mert az a miénk”. Azt is mondta: a kormánynak nem kell attól tartania, hogy egyetlenegy heteró ember is bemelegedik. Inkább attól kell félnie, hogy a kirekesztett emberek közül még többen lesznek depressziósok, öngyilkosok. „Egyenlőséget! Senki sincs egyedül!” – hangsúlyozta a Prizma transznemű közösség szervezője. Hozzátette: olyan országban szeretne élni, ahol a szeretet emberi jog, ahol a szeretet tartja össze a társadalmat, a mai országvezetésben erre nem számíthatnak.