Sok szakdolgozó hagyhatja el az egészségügyet

A szakdolgozók több mint fele távozni készül az egészségügyből – derül ki a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) frissen lezárt felméréséből, amelyet a Népszava tett közzé.

A mintegy 1200 válaszadó nyolc százaléka a nyugdíjazását, míg további 48 százaléka a felmondását tervezi, amint megszűnik a felmondási tilalom.

Mint megírtuk, tavaly november 28. óta tiltja egy jogszabály, hogy az egészségügyi dolgozók a veszélyhelyzet ideje alatt felmondjanak. A június 7-én megjelent Magyar Közlönyből kiderült, hogy a kormány eltörölte az erről szóló rendeletét, ahogy hatályát veszti a 2020. december 9-i kormányrendelet is, amely a rendvédelmi szervek hivatalos állományában lévőknek tiltotta meg, hogy éljenek a rendes felmondás lehetőségével.

A FESZ mostani felméréséből az is kiderül, hogy a távozásukat tervezőknek kevesebb mint fele maradna az egészségügyben. Ők vagy itthon, egy másik állami vagy magánintézményben, esetleg külföldön vállalnának munkát, a többiek a pályát is elhagynák. A válaszadók további harmada azt jelezte, hogy még bizonytalan a maradásban, csupán szűk hatoduk tartana ki a munkahelye mellett – írja a lap. A FESZ elnöke, Soós Adrianna elmondta: az elmúlt hónapokban a szakszervezetet is sokan keresték, hogy szeretnének munkahelyet változtatni, hogyan lehetne elhagyni az ágazatot.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő ápoló a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon éjszakai műszakban a fővárosi Szent László Kórházban 2020. április 27-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)