Durvul a kampány, rátámadtak egy Fidesz-irodára

Az elmúlt hetekben már több olyan esetről is beszámoltunk, amikor kampányolás közben támadtak rá politikusokra, politikai aktivistákra. Két hete Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltjének egri fórumán rántott valaki gázpisztolyt, a múlt héten pedig a Momentum és a DK aktivistáit érték atrocitások. Szerencsére komolyan senki nem sérült meg.

Most a Fidesz ferencvárosi irodája bántotta valakinek a szemét. Baranyi Krisztina kerületi polgármester közösségi oldalán számolt be ugyanis arról, hogy valaki kővel dobta be a kormánypárti iroda ablakát.

A kerület ellenzéki vezetője Facebook-oldalán azt írta: