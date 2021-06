A magyar labdarúgó-válogatott megkezdte szereplését a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, Marco Rossi alakulata 84 percig remekül tartotta magát, utána viszont egy szerencsés gólnak, valamint Cristiano Ronaldo duplájának köszönhetően a portugálok 3–0-ra megnyerték a találkozót. Bővebben itt és itt olvashat a mérkőzésről.

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország jövő évi költségvetését, amelyet a kormánypárti képviselők az újraindítás büdzséjének neveznek. Varga Mihály pénzügyminiszter kiemelte: jövőre a kormány bővíti a családok támogatását, folytatja a 13. havi nyugdíj visszaépítését, folytatja az adócsökkentéseket, így bevezeti a 25 év alattiak adómentességét és mérsékli a munkát terhelő adókat is.



A kormánypártok és a Jobbik is megszavazta a melegellenessé tett pedofilellenes törvényt a Parlamentben. Egy módosítással a Ház a reklámtörvényt is megváltoztatta, így ezentúl a tömegmédiában tilos lesz a 18 év alattiak számára a homoszexualitás vagy a nemváltás ábrázolása a műsorokban és reklámokban. Az Index utánajárt annak, hogy ezentúl ha egy tizennyolc év alatti diák Nádasdy Ádámot, Thomas Mann bizonyos műveit, Oscar Wilde-ot vagy Virginia Woolfot akar könyvesboltban vagy antikváriumban vásárolni, az eladónak azt meg kell-e tagadnia.

A parlament tavaszi ülésszakának utolsó napján elfogadták a Fudan Hungary Egyetem Alapítványnak szánt vagyonjuttatásról szóló törvényt.



Az országgyűlés elfogadta a lakástörvény módosítását célzó egyéni képviselői indítványt is, ezáltal megnyílt az út a műemléki védettségű ingatlanokban lakó bérlők előtt a lakásaik megvásárlására.



Az Index helyszíni riportban számolt be a Bethesda Gyermekkórház Fájdalomkezelő Ambulanciájáról, amely jelenleg az egyetlen intézmény az országban, ahol krónikus, akár több éve nem múló fájdalommal élő gyerekeknek adnak reményt.



A Lánchíd felújítása szerdán hajnalban új szakaszába lép, ezzel megszűnik rajta minden forgalom. A városvezetés és a BKK szerint a korszerűsítési munkát már rég el kellett volna végeznie az előző városvezetésnek.



Tizenhat év után tért vissza Magyarországra Simek Kitti, aki 19 évvel ezelőtt egy somogyi faluban lelőtte nevelőapját, aki éveken keresztül verte és szexuálisan zaklatta az akkor még kiskorú lányt.