Maruzsa Zoltán: Okozhat meglepetéseket a vírus

Lesznek olyan oktatási intézmények, ahol szükség lesz a felzárkóztatásra, és olyanok is, ahol az elmaradt munkanapokat fogják pótolni. Erre most is van lehetőség, hiszen a kormányzat elrendelte, hogy az 1–8. évfolyamokon szerdától július 29-ig még meg kell szervezni a gyermekfelügyeletet, ami alkalmat kínál arra, hogy felzárkóztató programokat szervezzenek − mondta a köznevelésért felelős államtitkár az Inforádiónak.

Maruzsa Zoltán elmondta, hogy a következő tanévben jelenléti oktatásra készülnek, azonban nem lehet kizárni, hogy szükség lesz a digitális oktatásra. Mint mondta, mindig okozhat a vírus meglepetéseket, ezért „a puskaport szárazon fogjuk tartani”.

Az államtitkár összességében úgy gondolja, hogy a sok nehézségtől eltekintve és a két járványhullámtól függetlenül eredményes tanévet zártak. Szerinte a legnehezebb helyzetben a középiskolás diákok vannak, akik november 11-től május 10-ig otthon tanultak. Kiemelte, hogy ennek az időszaknak az elején a tanárok leginkább arra koncentráltak, hogy minél gyorsabban haladjanak a tananyaggal. Ez a hozzáállás azonban a tanév végére változott:

azt tapasztaltam az utóbbi néhány napban, hogy a legtöbb helyen igyekeztek kirándulást, csapatépítőket szervezni. Fontosak ezek is, hogy a gyerekek, osztálytársak között a kohézió erősödhessen, így tudjanak a nyári szünetre elmenni, és szeptemberben újult erővel folytatni a tanulást.

Ahogy arról az Index is beszámolt, hétfőn a Pedagógusok Szakszervezete minden pártot és politikust felszólított, hogy tegyenek versenyképes ajánlatot, megalapozott ígéretet a pedagógusok, az oktatásban dolgozók bérének emelésére.