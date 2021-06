Élet és halál között lebeg motorcross-balesete után a kilencéves magyar kisfiú

Edzés közben ütközött össze két gyerek a monori motocross-pályán, az egyikük életveszélyes sérüléseket szenvedett, már több műtétet elvégeztek rajta, ám az állapota jelenleg is kritikus – számol be róla az RTL Klub Híradó.

Vasárnap délután történt a tragikus baleset, amikor két gyermek nem nagy sebességgel (30-40 km/h) összeütközött, majd a két jármű kormánya összeakadt és az egyikük a motor alá került.

A kisfiút az apája vitte a szokásos hétvégi edzésére, a gyerek álma, hogy motorversenyző lehessen. Az edzés előtt megszokott, hogy bemelegítő köröket tesz meg, egy ilyen közben történt a baj.

A baleset után mentőhelikopter érkezett a pályára, a szakemberek tíz percig próbálták visszahozni a kisfiút, ami szerencsére sikerült nekik, majd kórházba vitték. Koponyasérüléseket és belső sérüléseket is szenvedett. Az RTL Klub információ szerint a fiún már több műtétet is elvégeztek, ám továbbra is kritikus az állapota.

A baleset másik elszenvedője nem sérült meg komolyabban. Az ügyben nem indult rendőrségi eljárás.