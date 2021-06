Jelentkezett az ország új milliárdosa

Autót és lakást szeretne vásárolni nyereményéből az új lottónyertes, aki Budapesten adta fel nyerő szelvényét − közölte a Szerencsejáték Zrt. A szerencsés nyertes a 2,8 milliárd forintos nyeremény egy részét be szeretné fektetni.

Elárulta azt is, hogy már évtizedek óta lottózik, de minden alkalommal más számokat játszik meg. Ebben az esetben is véletlenszerűen választotta ki a számokat. A 2,8 milliárd forintnyi nyeremény kezeléséhez szakértő segítségére is támaszkodik.

Nyereményéből a szűk család is részesül majd. Nem tart attól, hogy emiatt drasztikus változás állna be a családi vagy baráti kapcsolataiban. A játékos azt is elárulta, hogy nem hagyja abba a lottózást, továbbra is játszani fog.

A játékos a 13. játékhéten, április 3-án vitte el a főnyereményt. Azóta még egy nyertese volt az ötös lottónak a 22. játékhétben. Akkor 200 milliót nyert a szerencsés játékos.