Kiderült, hány diák jelentkezett pótérettségire

A kormány májusi döntése értelmében pótnapot kaptak azok a diákok, akik önhibájukon kívül maradtak le az érettségiről. Az Index most megtudta, hogy összesen 359 tanuló élt ezzel a lehetőséggel, vagyis ennyi fiatal továbbtanulása nem úszik el a járvány miatt. „Bár igazságtalan volt, hogy az elmaradt írásbelit szóbeliként pótoltatták be, így is örülök, hogy nem csúszom kapásból fél évet az egyetemmel” – mondta lapunknak egy pótérettségiző diák.