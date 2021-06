Karácsony a fővárosban, Jakab és Dobrev vidéken közkedvelt

A Medián legfrissebb felmérése szerint az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek közül továbbra is a Jobbik elnöke, Jakab Péter a legnépszerűbb.

A HVG megbízásából a Medián februárt és áprilist követően júniusban is felmérte az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek népszerűségét, amely szerint két hónap alatt az élen álló mindhárom politikus növelni tudta a támogatottságát a szavazók körében. Jakab Péteré három, Dobrev Kláráé négy százalékponttal, míg a jelenlegi főpolgármester, Karácsony Gergely népszerűsége nőtt a leginkább, egészen pontosan hét százalékponttal. A Párbeszéd társelnöke még mindig nem tudta behozni a lemaradást a Jobbik elnökével szemben, aki már áprilisban átvette tőle a vezetést.

A népszerűségi lista élén álló Jakab–Karácsony-versenyben a településszerkezeti meghatározottság is jelentős befolyással bír.

A Párbeszédjelöltje, Karácsony vezet a nagyvárosokban és főleg a fővárosban, Jakabot viszont többen támogatják a kisebb települések lakói, különösen a községekben élők közül.

Érdekesség, hogy a DK-s színekben induló Dobrev Klára is a falvakban mondható népszerűnek.

A másik három jelölt egyre inkább leszakad a versenyben, az Új Világ Néppárt elnöke, Pálinkás József sereghajtó, míg a momentumos Fekete-Győr András hat pontot veszített a legutóbbi felmérés óta.

Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője is hátrébb csúszott a legutóbbi felmérés óta, és bár most is ő a legkevésbé elutasított előválasztási pályázó, támogatottsága csak a negyedik helyre elegendő.