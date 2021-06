Korábban beszámoltunk arról, hogy a monori motokrosszpályán balesetet szenvedett két kisfiú, az egyikük élet-halál küzdelmet vív.

A 9 éves fiút már a baleset után is újra kellett éleszteni, a kórházban pedig több műtétet is végrehajtottak rajta, de az állapota így is kritikus maradt. Szerdán pedig meghalt.

A kisfiú nevelőapja Facebook-bejegyzésünk alatt egy kommentben közölte a halálhírt.