Mától nyári menetrend a Volánnál, a MÁV hétvégén vált

A MÁV-Start és a Volánbusz összeállította a nyári menetrendet, melynek célja, hogy kedvező és az autózással szemben versenyképes utazási ajánlatot kínáljon. A Volánbusz nyári menetrendje június 16-án indul. A vasúti pedig 19-én lép hatályba, amikor először indulnak Kiss emeletes motorvonatok a Balaton irányába.

A kedvezmények sorában újdonság a kijelölt InterCity és expresszvonatokra váltható Balaton Okosjegy, amely olcsó eljutási lehetőséget kínál a Balatonhoz. A tóparti utazásokat teszi még kedvezőbbé a Balaton 24 Duo és 72 Duo napijegy, amely a Balaton teljes medencéjére kiterjedő utazási lehetőséget biztosít vonatra és buszra egyaránt.





Több kiemelt fejlesztésre alapozva készülhet az idei nyárra a MÁV–Volán-csoport: elkészült a villamosítás Székesfehérvár és Balatonfüred között, aminek köszönhetően csökken a menetidő, és csendesebb, környezetbarátabb villamosvontatású szerelvények közlekedhetnek.

Budapest és Balatonfüred között június 19-től amúgy is új korszak kezdődik: az ország és az északi part fővárosa között a korábbi évekhez képest csaknem kétszer annyi vonat közlekedik szombattól, és egyes települések akár 20 perccel is kevesebb idő alatt érhetők el.

A Szabadbattyán–Balatonfüred szakasz villamosításán állítólag már az utolsó simításokat végzik a szakemberek a pályán. Az előszezonban egy rövid ideig még dízelvontatással indult meg a forgalom, de a nyári menetrend kezdetétől az ígéretek szerint már villamos vontatással járnak itt is a vonatok. A dízelkorszak búcsúztatására a MÁV külön eseményt szervezett: pénteken az utolsó Kék Hullám sebesvonatot a vasútbarátok körében legnépszerűbb Nohab mozdony fogja továbbítani Székesfehérvár és Tapolca között.

Az új, emeletes Kiss motorvonatokon a déli partra suhanhatnak az utasok, akik óránként InterCity-kocsikat is igénybe vehetnek. A Dunántúl északi részének helyközi-elővárosi autóbuszvonalaira pedig folyamatosan érkeznek a Volánbusz új, MAN Lion’s City GL A23 típusú csuklós járművei. Az idei évtől a népszerű éjjeli Bagolyvonatok az északi parton is biztosítják, hogy az éjszakába nyúló szórakozás után is mindenki biztonságban hazaérjen.

A pozitív várakozásokat – a járványhelyzeti korlátozások fokozatos feloldása mellett – az is megalapozza, hogy a május 17-től bevezetett előszezoni menetrend óta 55 százalékkal javult az utazási kedv a tavalyi azonos időszakhoz képest. Ez 130 ezer jegyváltást jelent, ezen belül az északi partra 33 ezren utaztak, több mint kétszer annyian, mint tavaly ugyanekkor, pedig a villamosítási munkák miatt csak május 31-től közlekednek a vonatok. Június első hétvégéjén például 30 ezren vették igénybe a balatoni vonatokat.