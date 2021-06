Megbénult az informatikai rendszer, hatalmas dugó a röszkei határátkelőhelyen

Az információs rendszer meghibásodása miatt megnövekedett menetidővel és végeláthatatlan kocsisorokkal kell számolni azoknak, akik valamelyik Csongrád-Csanád megyei határátkelőnél szeretnék elhagyni Magyarországot, illetve belépni annak területére.

Az Index úgy tudja, hogy a leállás miatt a röszkei határátkelőhelyen jókora dugó alakult ki, Értesülésünket a rendőrség is megerősítette, arról is tájékoztatva, hogy Röszkével nem egyedi esetről van szó, az információs rendszer mindenhol akadozik. Ez azt jelenti, hogy Csongrád-Csanád megyében valamennyi határátkelőhelyen leállt a be- és kiléptető rendszer, a szakemberek nagy erővel dolgoznak a hiba kijavításán.