A bíróság két olyan ügyet tárgyal egy büntetőperes eljárásban, amelyekben a fővádlott – a korábban a kecskeméti maffiaügyben nyolc év szabadságvesztésre ítélt – M. Richárd.

A Kiszeli Zoltánné dr. Nyekita Györgyi által vezetett bírói tanács az elsőfokú ítélet és a fellebbezések ismertetésével kezdte meg a mai tárgyalást. A vádlottak nem járultak hozzá, hogy róluk fotók készüljenek. A mai napon a Dózsa György úti baleset ügyét tárgyalja a bíróság, a garázdaság ügyére július 2-án kerül sor, akkor ítélethirdetés is várható.

A mostani, másodfokon zajló büntetőper egyik vádpontjában halálos közúti baleset gondatlan okozásával, míg a másikban garázdasággal és könnyű testi sértéssel vádolja az ügyészség M. Richárdot.

A vádirat szerint 2017 májusában M. Richárd a megengedettnél (50 km/h) lényegesen nagyobb sebességgel haladt a Dózsa György út belső sávjában a Kassák Lajos utcai kereszteződés irányába. A kereszteződésnél a Vágány utca felől érkező autót vezető harmadrendű vádlott a Dózsa György útról kívánt bekanyarodni balra a Kassák Lajos utcába, és nem vette észre az M. Richárd által vezetett autó gyors közeledését. A Mercedes a – fékezése ellenére – körülbelül 125-130 km/h-s sebességgel ütközött neki a kanyarodó autónak.

Az ütközés következtében mindkét jármű felborult és felsodródott a járdára, a trolibuszmegállóba, ahol három gyalogost ütöttek el. A baleset következtében a harmadrendű vádlott által vezetett kanyarodó jármű két utasa életét vesztette, a harmadrendű vádlott életveszélyesen megsérült.

M. Richárd, valamint az elgázolt gyalogosok könnyű sérüléseket szenvedtek.

A másik bűncselekmény 2015 júniusában történt. M. Richárd és társa a Rákóczi út felől a Károly körúton haladtak egy BMW típusú autóval. Menet közben megelőztek egy biciklist úgy, hogy az autó majdnem elsodorta a kerékpárost. A sértett, hogy jelezze a veszélyt, bal tenyerével rácsapott a BMW jobb oldalára. Ettől kár nem keletkezett az autóban, de M. Richárd dühében autójával a sértett elé vágott, őt fékezésre kényszerítette. Ezt követően társával a kerékpárost megverték, tarkóját és arcát megütötték, lábát megrúgták.

Az ügyet első fokon már tárgyaló Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) M. Richárdot 2000 őszén négy év fogházra ítélte, és véglegesen eltiltotta a járművezetéstől halálos közúti baleset gondatlan okozása, valamint garázdaság és könnyű testi sértés miatt.

Az elsőfokú tárgyalás során M. Richárd a garázdaságot és a könnyű testi sértést elismerte, míg a halálos közúti balesettel kapcsolatban csak részben ismerte el felelősségét.

M. Richárd szervezetében a balesetet követően kimutatták a kokaint, Megállapították, hogy vezetés közben mobiltelefont használt, ráadásul érvényes vezetői engedélye sem volt.

A PKKB nem jogerős ítéletében a halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt a másik, a kanyarodó jármű vezetőjének felelősségét is megállapította, őt egy év tíz hónap, három évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, és egy évre eltiltotta a járművezetéstől.

Az ügyészség már az elsőfokú ítélet kihirdetésekor úgy nyilatkozott, hogy álláspontjuk szerint az M. Richárdra kiszabott négy év fogház eltúlzottan gyenge büntetésnek számít, még abban az esetben is, ha csak a Dózsa György úti, két halálos áldozattal járó balesetet vesszük figyelembe. Azonban a vádlottnak ott a korábbi ügye is, a biciklis bántalmazása, ami miatt a vezetői engedélyét bevonták. Az ügyészség kifogásolta, hogy M. Richárdot ugyan bűnösnek mondták ki garázdaság és testi sértés vádjában, ám felmentették közúti veszélyeztetés vádja alól, annak ellenére, hogy a biciklist majdnem elsodorta. Az ügyészség szóvivője azt is elmondta az elsőfokú ítélet kihirdetése után, hogy ha sikerül másodfokon elérniük, hogy veszélyeztetés terén is bűnösnek mondják ki M. Richárdot, akkor fogház helyett börtön fokozatú büntetésre is ítélhetnék. Az ügyészség a fellebbezéssel tehát azt akarta elérni, hogy a vádlott súlyosabb büntetést kapjon.

(Borítókép: M. Richárd a tárgyalás napján, 2021. június 18-án. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)