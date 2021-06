Nem változik a NAT a melegellenes pedofiltörvény miatt

A jogszabály megfogalmazása nem egyértelmű, részletszabályok pedig nincsenek, így egyelőre csak találgatni lehet, miként jelenik majd meg az iskolákban a homofób pedofiltörvény. A szexuális felvilágosító órák megtartása mellett az egyik legnagyobb kérdés az volt, hogy a megváltozott szabályozási környezetben felül kell-e vizsgálni a például Szapphót is tartalmazó Nemzeti alaptantervet. Az Emmi kérdésünkre elárulta: erre nincs szükség.

Június 15-én elfogadta az Országgyűlés azt a törvénymódosító javaslatot, amely tudatosan összemossa a homoszexualitást a gyerekekkel szembeni szexuális bűncselekményekkel. A melegellenessé átalakított pedofiltörvény kimondja többek közt, hogy

tilos a 18 éven aluliak számára a homoszexualitás és a nemváltás népszerűsítése és annak megjelenítése,

a 18 éven aluliak számára tilos olyan reklámokat elérhetővé tenni, amelyek öncélúan ábrázolják a szexualitást, népszerűsítik a homoszexualitást és a nemváltást,

nem lehet a gyerekeknek olyan iskolai foglalkozást, előadást tartani, amely a homoszexualitást vagy a nemváltást népszerűsíti,

valamint az iskolákban csak nyilvántartásba vett személyek és szervezetek tarthatnak előadásokat szexuális felvilágosításról, a nyilvántartásba nem vett civil szervezetek ilyen típusú tevékenységét korlátoznák vagy kitiltanák az intézményekből.

A döntés hatalmas felháborodást váltott ki, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) lapunknak leszögezte, hogy bár a pedofília minden formáját elutasítják, a szexuális kisebbségek megbélyegzésével nem értenek egyet.

Nevetségesnek tartjuk az elmúlt időszakban pedofília miatt kirótt büntetések súlyosságát, ezért önmagában a szigorítást mindenképp támogatjuk. Ugyanakkor több problémánk is van azzal, hogy a törvény hátrányosan érinti majd a szexuális kisebbségeket

– jelentette ki lapunknak a PSZ alelnöke.

Részletszabályok hiányában egyelőre nem tudni, hogy a módosítás az iskolák szintjén milyen gyakorlati változásokat fog okozni, de Totyik Tamás úgy véli: a tanárok és a diákok is nehéz helyzetbe kerülhetnek.

Nagy kérdés, hogy mi lesz akkor, ha egy pedagógus látókörébe kerül egy szexuális identitásában bizonytalan gyermek. Miután a jogszabályok nem egyértelműek, nagyon kevesen vállalják majd a segítségnyújtás kockázatát, miközben az iskolában valódi információkat kaphatnának a diákok. Ezzel szemben az interneten változatlanul szabadon áramlanak majd a szexualitással kapcsolatos, sok esetben valóban veszélyes tartalmak

– fejezte ki aggodalmát Totyik Tamás.

A PSZ szerint szintén nem világos, hogy kell-e változtatni a Nemzeti alaptanterven (NAT), az ugyanis jelenleg számos olyan zenei, irodalmi és történelmi művet tartalmaz, amelyben a homoszexualitás valamilyen formában megjelenik.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) lapunkkal ugyanakkor azt közölte, hogy „a tavaly módosított Nemzeti alaptanterv, illetve a kerettantervek nem tartalmaznak olyan műveket, amelyeket a megváltozott szabályozási környezetben felül kellene vizsgálnunk.”

A PSZ úgy véli, ha a NAT nem is változik, nem kizárt, hogy ezeket a „kényes” részeket a pedagógusok ki fogják hagyni.

Totyik Tamás emellett rámutatott: miután korábban voltak arra irányuló kezdeményezések, hogy a gyermekvédelemben dolgozókkal szemben elrendeljenek úgynevezett megbízhatósági vizsgálatot, most félő, hogy az átvilágítás lehetősége a tanárok esetében is felmerül.

Vajon azokat a homoszexuális pedagógusokat is eltiltják majd a tanítástól, akik egyébként kifogástalanul végzik a feladatukat?

– tette fel a kérdést a PSZ alelnöke. Hozzátette: a „pedofiltörvény” nem a legjobbkor jött, hiszen jelenleg a tanárok és a diákok is kifejezetten rossz mentális állapotban vannak, a járvány okozta karantén alatt megszaporodott azon esetek száma, amikor iskolapszichológus segítségét kellett kérni.

Az Emmi kérdésünkre azt is elárulta, hogy lesz-e a homoszexualitásra vonatkozóan megbízhatósági vizsgálat. „A minisztérium sem ezt megelőzően, sem ezt követően nem fogja vizsgálni pedagógusok szexuális orientációját” – írták.

A PDSZ és az Adom Diákmozgalom is tiltakozik

A módosításokkal a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) sem ért egyet, közleményükben azt írják, hogy a legfőbb probléma vele az, hogy súlyosan stigmatizál és több ponton is sérti a diákok jogait.

„Elvitatja tőle identitását, és mindezek mellett ki is szolgáltatja őt, mivel a nevelés-oktatás rendszere ilyen körülmények között – megfosztva a mentálhigiénés segítségnyújtás lehetőségeitől – képtelen lesz hatékonyan megvédeni a szexuális kisebbségekhez tartozó diákjait, kiszolgáltatva őket adott esetben erőszakos, kirekesztő dinamikáknak” – fogalmazott a PDSZ.

Az ADOM Diákmozgalom is hasonló véleményen van. Ők Facebook-oldalukon azt írták, hogy az ember szexualitása nem 18 éves korban alakul ki, hanem jóval előbb, és időbe telik, mire azt helyén tudja kezelni.

Ezen nem segít, ha az, amit érez, tabuként van kezelve

– emelte ki a diákmozgalom, amely elfogadhatatlannal tartja az LMBTQI-témájú oktatási programok korlátozását, már csak amiatt is, mert sok diákot éppen a szexuális orientációja miatt bántalmaznak. Úgy vélik, ehelyett inkább a szeretet és az elfogadás fontosságára kellene felhívni a figyelmet.

Nem a tananyagtól függ a szexuális orientáció

A téma kapcsán Arató László is interjút adott az Indexnek. A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint a törvényben szereplő „népszerűsítés” tendenciózusan választott hamis fogalom, hiszen azzal, hogy Rimbaud és Verlaine barátságát, homoerotikus viszonyát vagy Shakespeare szonettjeinek címzettjét megemlítik a magyarórán, egyáltalán nem népszerűsítik a homoszexualitást.

Igaz ugyan, hogy a serdülőkori szexualitás még képlékeny, de senki nem attól fog az eredeti orientációjától eltérni, mert megtanítjuk neki Szapphó Aphroditéhez címzett versét

– mutatott rá Arató László, aki egyetért azzal, hogy ha a Nemzeti alaptanterv nem is változik, lesznek olyan tanárok, akik öncenzúrát gyakorolnak majd. Úgy véli, ez esetben fontos az egyedi mérlegelés. Kiemelte, hogy Kölcsey életműve például megáll a Szemere Pál iránt érzett plátói érzelmek nélkül is, ugyanakkor Szapphó leszbikus irányultsága az életmű része, nála nem lehet ezt a tényt elhallgatni, ráadásul leszbikus szavunkat is az ő leszboszi származásának köszönhetjük.

(Borítókép: Gombkötő Emma / Index)