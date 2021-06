Újabb szocialista jelölt tart a DK felé

Csütörtökön az MSZP újabb politikusa, ezúttal Szakács László érzékelte úgy, hogy a DK támogatásával jobb esélyekkel indulhat az előválasztáson. Elsőként az MSZP egykori elnöke, Molnár Gyula jelentette be, hogy a szocialisták támogatása helyett a Demokratikus Koalícióét kéri az újbudai körzetben, ha pedig meg is nyeri a választást, akkor a DK frakciójába ül be. Az MSZP a bejelentést követően felfüggesztette egykori elnöke párttagságát.

Ugyanezen az elnökségi ülésen született arról is döntés, hogy

a komlói körzetben, a Párbeszéddel közösen indított jelöltjüket, a párt egykori alelnökét, Szakács Lászlót visszahívják.

Erre válaszul ő felfüggesztette az MSZP-ben párttagságát.

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Szakács azt mondta, Tóth Bertalan telefonon közölte vele a hírt, melyet azzal indokolt, hogy az egyik Baranya megyei DK fórumon elhangzott: a Demokratikus Koalíció Szakács Lászlót támogatja.

Miután úgy érzi, azzal, hogy már nem támogatják őt, el is távolították az MSZP-től, így okszerűen tovább keresi azt a pártot, amelyik támogatná.