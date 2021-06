Alamizsnával szúrják ki a tanárok szemét a táboroztatásért, néha még késve is

Idén is élelmiszerutalványban kapják az Erzsébet-táborokban dolgozó tanárok a juttatásukat, annak ellenére, hogy korábban volt, aki késve kapta meg, más pedig be sem tudta váltani. A 25 ezer forint értékű utalványt egyébként is megalázónak tartja egy heti munkáért a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A táborokat üzemeltető alapítvány szerint országszerte több mint 600 üzletben lehet beváltani a kuponokat, a pedagógusok pedig napi ötszöri étkezést, és ingyenes vonatjegyet is kapnak.

Június 29-én ismét elindulnak az Erzsébet-táborok, és ezúttal minden eddiginél több gyerek nyaralhat majd a kormány által szervezett ingyenes Erzsébet-táborokban. Az ottalvós és a napközis táborokban összesen 110 ezer gyerek nyaralhat ingyen a nyár tíz hetében. Novák Katalin kedden közölte, félmilliárd forint többletforrást biztosít a kormány annak érdekében, hogy minden érvényesen jelentkező résztvevő elmehessen táborozni, ami azt jelenti, hogy idén 70 ezer gyerek mehet nyaralni ingyenesen.

Ez persze azt jelenti, hogy több segítőre lesz szükség idén nyáron, mint valaha, ami lehet, hogy egy kicsit megbonyolítja a helyzetet, mert a bérezéssel nem elégedettek a tanárok a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint. A PDSZ ügyvivője Nagy Erzsébet az RTL Klub Híradójának azt mondta, hogy idén is követi az Erzsébet-táborozást szervező alapítvány azt a tavalyi, egészen botrányos gyakorlatot, hogy önkéntes szerződést köt a segítőkkel, amelyben 9 óra munkát ír elő.

Mindezt 25 ezer forint értékű élelmiszerutalványért, amit nem lehet bárhol beváltani, és állítólag az is előfordult, hogy a fizetség csak késve érkezett meg. Az alapítvány a híradó megkeresésére azt írta, a 25 ezer forintos ételutalványok mellett biztosítják a napi ötszöri étkezést is a tanároknak, és nem kell fizetniük a vonatért sem a táborba, és haza sem, a kuponokat pedig több mint 600 üzletben lehet beváltani. Az utalványok pedig azért érkezhetnek késve, mert azok szállítását az alapítvány csak akkor tudja megkezdeni, amikor lezárul az összes nyári turnus és az intézményektől beérkezik az összes szakmai dokumentum.